Influenserka (25) pronađena mrtva u stanu: Maša nestala sa društvenih mreža i zabrinula fanove, usledila tragedija

Popularna influenserka tragično je pronađena mrtva nakon što je nestala sa svojih naloga na društvenim mrežama više od godinu dana.

Maša Gračikovska (25) prestala je da objavljuje prije skoro godinu i po dana, što je izazvalo sve veću zabrinutost među njenim fanovima.

Njeni pratioci uznemirili su se i zabrinuli nakon što je njena majka nedavno promenila profilnu sliku u crnu. Vlasti su kasnije potvrdile da je omiljena poljska kreatorka i influenserka pronađena mrtva u svom stanu 8. marta.

Piotr Antoni Skiba iz Okružnog tužilaštva u Varšavi izjavio je za lokalne medije da je pokrenuta istraga.

"Vodi se po članu 155 – ubistvo iz nehata", rekao je. "Ovo je standardna kvalifikacija kada uzrok smrti još nije utvrđen."

Skiba je dodao da obdukcija nije pokazala nikakve dokaze o umješanosti trećih lica, ali da je policija naložila dodatna ispitivanja. Kada su pronađeni posmrtni ostaci Maše, njen pas je takođe zatečen u stanu i u početku je odveden u lokalno prihvatilište.

"U međuvremenu ga je preuzela porodica", dodao je Skiba.

Ovo nije bio prvi put da se Maša povukla sa društvenih mreža. Nakon jednog ranijeg odsustva, otkrila je da je četiri mjeseca bila u bolnici zbog problema sa bubrezima.

Na više platformi imala je više od 600.000 pratilaca. Maša je sa svojom onlajn zajednicom dijelila selfije, modne fotografije i savjete o ljepoti.

Bila je poznata i po javnom sukobu sa influenserkom Fagata, a 2022. godine učestvovala je u MMA borbi protiv ljevičarske aktivistkinje Maje Staško.

Svoju poslednju objavu na Instagramu podijelila je 17. novembra 2024. godine.

Takođe je otvoreno govorila sa pratiocima o svojim problemima sa mentalnim zdravljem.

U šokantnom otkriću, rekla je fanovima 2024. godine da je doživjela kliničku smrt u trajanju od tri minuta, piše The Sun.



