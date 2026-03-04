Danas prijepodne sunčano, popodne naoblačenje

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će prijepodne biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost, dok se u drugom dijelu dana očekuje povećanje oblačnosti.

Tokom noći se u sjevernim predjelima očekuju slabe padavine.

U nižim predjelima na sjeveru ujutru je tek ponegdje moguća kratkotrajna magla.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od minus dva do devet stepeni, najviša dnevna od deset do 20 stepeni.