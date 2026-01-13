Grenlandski i danski zvaničnici sastaju se u Vašingtonu sa američkom administracijom zbog krize oko Grenlanda, ali nesuglasice unutar Grenlanda i Danske slabe zajednički nastup prema SAD.

Izvor: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / imago stock&people / Profimedia

Sutra će se u Vašingtonu grenlandska ministarka spoljnih poslova Vivijan Motsfeld i danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u pokušaju da se pronađe rešenje za grenlandsku krizu, ali se čini da Danska i Grenland sve manje nastupaju jedinstveno prema američkim pretenzijama.

Čak ni unutar grenlandskog političkog rukovodstva i parlamentarnih stranaka ne postoji saglasnost o odgovoru na prijetnje Donalda Trampa, koje su ponovo izražene u noći između ponedeljka i utorka objavom Bijele kuće na mreži Iks, na kojoj je prikazan američki predsjednik kako kroz prozor gleda u mapu Grenlanda. U Kopenhagen danas stiže američka delegacija od osam senatora i članova Predstavničkog doma Kongresa, uglavnom iz redova Demokratske stranke. Oni će se sastati sa predstavnicima danske i grenlandske vlade, kao i sa poslovnim liderima.

U kratkom saopštenju kancelarije demokratskog senatora Krisa Kunza navodi se: "Senator Kunz predvodiće kongresnu delegaciju u Kopenhagenu kako bi istakao više od 200 godina prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Danske".

Zašto senatori dolaze u Dansku, a ne na Grenland?

Predsjednica Odbora za spoljnu i bezbjednosnu politiku grenlandskog parlamenta Pipaluk Linge, koja očigledno nije bila pozvana, odmah je zatražila da prisustvuje sastanku sa američkim senatorima. "O nama se ne može razgovarati bez nas. Čudno je što su senatori pozvani u Dansku, a ne na Grenland", poručila je.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen takođe je doputovao u Kopenhagen i ostaje u glavnom gradu Danske čak nedelju dana, očigledno kako bi bio što bliže danskim liderima tokom razgovora o sudbini njegove zemlje.

Neki danski političari u međuvremenu su izgubili strpljenje. Bivši lider nacionalističke i populističke Danske narodne partije, Kristian Tulesen Dal, izjavio je za list *Jilands-Posten* da je neodrživa trenutna situacija u kojoj grenlandski lideri mogu, bez ikakve odgovornosti i posledica, govoriti šta god žele o Danskoj.

Sve grenlandske stranke žele nezavisnost

"Možda bi trebalo da budemo potpuno otvoreni u odnosima između Danske i Grenlanda. Grenland je više puta jasno stavio do znanja da želi otcepljenje. To je samo pitanje vremena i metode. Dugoročni cilj gotovo svih stranaka na Grenlandu je nezavisnost", rekao je Tulesen Dal.

Situaciju oko Grenlanda, prema njegovim riječima, možda je najbolje opisao bivši grenlandski političar Akaluk Linge, osnivač levičarske stranke Inuit Ataqatigiit, koji strahuje da će rastuće tenzije između Grenlanda i Danske omogućiti Sjedinjenim Američkim Državama da ostvare svoje prijetnje i sprovedu aneksiju.

"Izjave grenlandskih lidera, kojima se gotovo predstavljamo kao samostalni spoljno-politički akter, samo potvrđuju ono što Amerikanci tvrde, da na Arktiku postoji vakuum moći. To je veoma opasan put", upozorio je Linge.

Neophodno je svetu reći da nismo u ustavnoj krizi

"Stalno se ponavlja mantra da ne želimo da budemo ni Amerikanci ni Danci. To je dolivanje ulja na vatru. Neophodno je svijetu jasno poručiti da nismo u ustavnoj krizi. Grenland, Danska i Farska ostrva čine zajednicu u okviru koje imamo velike mogućnosti", rekao je Linge.

On je naglasio da Grenland ne bi trebalo samostalno da pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama: "Ministarka spoljnih poslova Motsfeld mora da prestane da se ponaša kao da smo velika država. Mi smo mali narod, a Danska je mali partner u NATO-u. Neka Danska, koja je odgovorna za spoljnu i bezbjednosnu politiku, preuzme vođstvo. Besmisleno je pokazivati sagovornicima da među nama postoji duboko neslaganje".