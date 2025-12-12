Japanska meteorološka agencija je saopštila da bi pacifička obala Hokaida, kao i prefekture Aomori, Ivate i Mijagi, mogli da dožive cunami.

Japan je danas pogodio zemljotres preliminarne magnitude 6,7 stepeni po Rihterovoj skali, a japanska meteorološka agencija je izdala upozorenje na cunami za sjeverni i sjeveroistočni dio zemlje.

Epicentar potresa je bio u Tihom okeanu kod prefekture Aomori, prenosi Kjodo.

Japanska meteorološka agencija je saopštila da bi pacifička obala Hokaida, kao i prefekture Aomori, Ivate i Mijagi, mogli da dožive cunami visine do jednog metra nakon zemljotresa, koji je pogodio istočni deo Aomorija na dubini od oko 20 kilometara, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Cunami već primjećen

Prvi talasi primjećeni su u djelovima Hokaida i Aomorija, ali nije bilo izveštaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti, navodi Kjodo.

Da li su ugrožene nuklearne elektrane

Zemljotres je zabilježio jačinu 4 stepena na japanskoj seizmičkoj skali od 7, u djelovima sjevernog i sjeveroistočnog Japana, a kompanija "Tohoku Elektrik Pauer" saopštila da nisu prijavljene nikakve nepravilnosti u nuklearnim elektranama Higašidori i Onagava, koje se nalaze u prefekturama Aomori i Mijagi.

Zemljotres se dogodio četiri dana nakon snažnog potresa magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale u ponedjeljak kod istočne obale Aomorija, što je navelo agenciju da upozori na mogućnost zemljotresa slične ili čak veće magnitude koji će pogoditi isto područje u narednih nekoliko dana.

Rizik od tako snažnog zemljotresa u regionu ostaje nepromijenjen, rekao je zvaničnik meteorološke agencije na konferenciji za novinare, navodi agencija.