Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepena po Rihteru pogodio je Japan.

Izvor: Twitter/Printscreen/@Brave_spirit81/@nhk_news

Razoran zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio oko 23.15 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od 47 kilometara.

Odmah nakon zemljotresa, građanima je izdato upozorenje na cunami, piše "Dejli Mejl". Tlo se treslo čak 800 kilometara od epicentra na ostrvu Hokaido, a lokalne vlasti su započele i hitnu evakuaciju stanovništva.

Na društvenim mrežama pojavili su se i prvi snimci nakon zemljotresa. Sirena za opasnost se odmah oglasila da upozori sve građane da se pripreme za dalje potrese i eventualnu pojavu cunamija.

Na jednom snimku vidi se kako se sve trese u stanu. Luster se klatio i samo što nije pao, međutim nije poznato gdje je tačno nastao snimak i koliko je blizu epicentra.