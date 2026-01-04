Tramp je na TruthSocial objavio snimak na kojem se prvo vidi Maduro kako sav pun sebe urla "Dođi po mene! Čekam te ovde u Mirafloresu", misleći na svoju rezidenciju u Karakasu.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP/Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je neobičan snimak na društvenim mrežama kojim se hvali američkom akcijom u Venecueli i hapšenjem Nikolasa Madura.

Tramp je na TruthSocial objavio snimak na kojem se prvo vidi Maduro kako sav pun sebe urla "Dođi po mene! Čekam te ovde u Mirafloresu", misleći na svoju rezidenciju u Karakasu.

Maduro potom viče: "Nemoj da čekaš, kukavice!"

Sledeći kadar prikazuje bjeloglavog orla i kreće numera ACDC-a "Tanderstrak" i čuje se: "Imamo samo tri stvari da kažem: 'Bog nek blagoslovi naše trupe, Ameriku, gospode palite motore".

Nakon toga slijede kadrovi snimaka napada na Venecuelu, na kojima se vidi kako gore ciljevi koje su američke snage gađale u Karakasu i okolnim područjima.