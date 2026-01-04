Nikolas Maduro je sletio u Njujork nakon što je iz baze Gvantanamo Bej na Kubi prebačen avionom Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, potvrđuju venecuelanski izvori.

Izvor: Profimedia

Neposredno pošto je američki predsjednik Donald Tramp objavio prve fotografije Nikolasa Madura na brodu USS Ivo Džima i potvrdio da je trenutno u toku njegovo prebacivanje u SAD, venecuelanski izvori javljaju da je on ukrcan u Boing 757 Ministarstva pravosuđa SAD u bazi Gvantanamo Bej na Kubi i da je sletio u Njujork.

Na platformama za praćenje letova, preko javno dostupnih ADS-B signala, moguće je pratiti ovaj let, doduše ograničeno, bez navođenja polaznog aerodroma ili krajnjeg odredišta. Isti izvori navode da je u pitanju Boing 757-200, registracije N874TW.

Zanimljivo je da je ovaj avion, proizveden 1989. godine, dugo leteo u avio-kompaniji Amerikan Erlajns (American Airlines), gde je bio konfigurisan sa 22 sjedišta u biznis klasi i 166 u ekonomskoj klasi, ali je 2012. godine prodat kompaniji L3 Communications, a dvije godine kasnije američkom Ministarstvu pravosuđa.