Nikolas Maduro je sletio u Njujork nakon što je iz baze Gvantanamo Bej na Kubi prebačen avionom Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, potvrđuju venecuelanski izvori.
Neposredno pošto je američki predsjednik Donald Tramp objavio prve fotografije Nikolasa Madura na brodu USS Ivo Džima i potvrdio da je trenutno u toku njegovo prebacivanje u SAD, venecuelanski izvori javljaju da je on ukrcan u Boing 757 Ministarstva pravosuđa SAD u bazi Gvantanamo Bej na Kubi i da je sletio u Njujork.
Na platformama za praćenje letova, preko javno dostupnih ADS-B signala, moguće je pratiti ovaj let, doduše ograničeno, bez navođenja polaznog aerodroma ili krajnjeg odredišta. Isti izvori navode da je u pitanju Boing 757-200, registracije N874TW.
Zanimljivo je da je ovaj avion, proizveden 1989. godine, dugo leteo u avio-kompaniji Amerikan Erlajns (American Airlines), gde je bio konfigurisan sa 22 sjedišta u biznis klasi i 166 u ekonomskoj klasi, ali je 2012. godine prodat kompaniji L3 Communications, a dvije godine kasnije američkom Ministarstvu pravosuđa.