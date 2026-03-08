Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 11 stepeni, najviša dnevna od 9 do 18 stepeni.

Izvor: MONDO/P. Vujić

U Crnoj Gori danasće biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

U sjevernim predjelima, ujutru, po kotlinama moguća kratkotrajno magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 11 stepeni, najviša dnevna od 9 do 18 stepeni.

Podgorica' - Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8 stepeni, najviša dnevna oko 18 stepeni.