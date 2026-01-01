Uprkos hladnom vremenu, odziv je bio ogroman. Preduzete su pojačane mjere bezbjednosti, posebno na Trgu Sultanahmet, gdje su učesnicima bili ponuđeni i topli napici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oko 520.000 ljudi okupilo se 1. januara na istanbulskom Galata mostu u znak podrške Palestini, u okviru masovnog marša održanog prvog dana Nove godine.

Demonstranti su se okupili pod sloganom: "Nećemo se skrivati, nećemo ćutati, nećemo zaboraviti Palestinu", zahtijevajući okončanje nasilja i genocida u toj regiji.

Uprkos hladnom vremenu, odziv je bio ogroman. Preduzete su pojačane mjere bezbjednosti, posebno na Trgu Sultanahmet, gdje su učesnicima bili ponuđeni i topli napici.

People gather near the Galata Bridge in solidarity with Palestinians on New Year's Day in Istanbul, Turkey, January 1, 2026.pic.twitter.com/FkXnTxgDZ5 — sahir nizamani (@nizamani_sahir)January 1, 2026

Veliki broj učesnika je prethodno prisustvovao jutarnjoj molitvi u nekoliko džamija širom Istanbula, nakon čega su pješke krenuli prema Galata mostu. U maršu su učestvovali i neki ministri i visoki zvaničnici, prenosi agencija Anadolija.

Program je uključivao nastupe međunarodno poznatih muzičara, među kojima su libansko-švedski pjevač Maher Zain, turski umjetnik Esat Kabakli i bend Grup Yuruyus.

Predsjednici turskih sportskih klubova Bešiktaš, Galatasaraj i Trabzonspor, zajedno s članom uprave Fenerbahčea Ertanom Torunogularıjem, javno su izrazili podršku maršu. Nekoliko drugih sportskih klubova također je uputilo pozive građanima da se pridruže demonstracijama.