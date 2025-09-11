Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsjednikom u istoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju.

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro osuđen je u četvrtak od strane Vrhovnog suda većinom glasova za planiranje državnog udara kako bi ostao na vlasti posle poraza na izborima 2022. godine.

Presuda većine od pet sudija u brazilskom Vrhovnom sudu čini Bolsonara prvim bivšim predsjednikom uhistoriji zemlje koji je osuđen za napad na demokratiju.

Do sada su troje sudija glasali za osuđujuću presudu, jedan je oslobođen, a još jedan treba da glasa.