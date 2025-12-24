Putin je obaviješten o američkim predlozima za mir u Ukrajini, dok Ukrajina i SAD nisu postigli dogovor o Donbasu i elektrani Zaporožja.

Ruski predsednik Vladimir Putin obaviješten je o kontaktima sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trampa u vezi američkih predloga o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini, a Moskva će sada formulisati svoj stav, objavio je danas Kremlj.

Tramp, koji želi da ga pamte kao zagovornika mira, u više navrata se žalio da se okončanje rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, pokazalo najtežim spoljnopolitičkim ciljem njegovog drugog mandata.

Ukrajina i njeni evropski saveznici zabrinuti su da bi Tramp mogao izneveriti Kijev, a evropske sile dovesti u poziciju u kojoj će morati da finansiraju razorenu Ukrajinu nakon što su ruske snage 2025. dnevno zauzimale između 12 i 17 kvadratnih kilometara zemlje.

"Naši stavovi SAD-u su dobro poznati"

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev obavijestio Putina o svom putovanju u Majami, gdje se sastao sa Trampovim predstavnicima. Međutim, Peskov je odbio da komentariše reakciju Rusije na predloge ili da pojasni sadržaj dokumenata, rekavši da Kremlj neće komunicirati preko medija.

"Svi glavni parametri stava ruske strane vrlo su dobro poznati našim kolegama iz Sjedinjenih Država. Sada namjeravamo da formulišemo naš položaj na osnovu informacija koje je šef države primio i nastaviti naše kontakte u vrlo bliskoj budućnosti putem postojećih kanala koji su u funkciji", rekao je Peskov, prenosi Index.

Putin je proteklih nedelja rekao da su njegovi uslovi za mir da Ukrajina preda oko 5000 kvadratnih kilometara Donbasa kojima i dalje upravlja i da se Kijev službeno odrekne svoje namjere da se pridruži NATO savezu.

Zelenski nije u svemu postigao dogovor sa SAD-om

Na pitanje o dokumentima koje je Dmitrijev donio u Moskvu iz Majamija, Peskov je odgovorio da nije prikladno medijima govoriti o njima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, prema današnjem saopštenju njegovog ureda, novinarima rekao da su se ukrajinska i američka delegacija približile finaliziranju plana od 20 tačaka na pregovorima tokom vikenda u Majamiju.

Međutim, Zelenski je takođe rekao da Ukrajina i SAD nisu pronašli zajednički jezik u vezi zahtjeva da Ukrajina preda djelove Donbasa kojima i dalje upravlja, niti što se tiče budućnosti nuklearne elektrane Zaporožja, koju drže ruske snage.