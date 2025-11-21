Naoružana grupa u Nigeriji otela je 52 učenika iz katoličke škole Sveta Marija, dok vlasti tragaju za žrtvama u sve većoj talasu nasilja.

Izvor: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Naoružana grupa otela je u Nigeriji 52 učenika iz katoličke škole Sveta Marija, javila je danas lokalna televizija Arise News. Do otmice je došlo u saveznoj državi Niger, a broj otetih učenika još uvijek se provjerava.

"Vlada države Niger s dubokom tugom primila je uznemirujuću vijest o otmici učenika iz škole Sv. Marije", navodi se u saopštenju, dodajući da bezbjednosne agencije tragaju za učenicima.

Sve više napada u Nigeriji

Nigerija je svjedok niza napada naoružanih napadača, uključujući otmicu 25 učenica iz katoličkog internata u državi Kebbi u ponedeljak. Napadi ukazuju na sve veću nesigurnost u ovoj zapadnoafričkoj zemlji, a zbog najnovijeg napada na katoličku školu predsjednik Bola Tinubu bio je primoran da odloži inostrana putovanja.

Američki predsjednik Donald Trump je krajem oktobra rekao da se "hrišćani u Nigeriji suočavaju s egzistencijalnom prijetnjom" i nagovijestio moguće raspoređivanje trupa ili vazdušne udare. Kako prenosi Deutsche Welle, senator Ted Cruz je na X-u napisao da nigerijski zvaničnici ignorišu i omogućavaju "masovna ubistva hrišćana od strane islamističkih džihadista".

Predsjednik Tinubu odbacuje te tvrdnje, navodeći da "karakterizacija Nigerije kao vjerski netolerantne zemlje ne odražava našu nacionalnu stvarnost".

Prema Kancelariji UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, poslednjih 15 godina civili u Nigeriji suočavaju se sa višestrukim bezbjednosnim pretnjama i rizicima od zvjerstava zbog napada, otmica i iznuda od strane raznih naoružanih grupa, posebno radikalnih islamističkih organizacija poput Boko Harama i Islamske države.