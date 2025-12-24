Njemački ministar odbrane vjeruje da Putin pokušava da oslabi NATO iznutra.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus je u velikom intervjuu za njemački "Cajt" izjavio da veruje da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava akcijama sabotaže da oslabi NATO pakt iznutra, a ne da pokrene direktan vojni sukob sa Evropom. Prema njegovim riječima, Rusija pokušava da podriva jedinstvo Alijanse.

"Ne vjerujem da Putin želi rat punih razmjera protiv NATO-a. Njegov cilj je da Alijansu razori iznutra, da testira njenu odlučnost i solidarnost", rekao je on.

Kako Njemačka vidi rat u Ukrajini?

Kako objašnjava Pistorijus, Putin ne pokazuje spremnost da okonča rat na istoku Evrope. Istovremeno, Putin je, prema viđenju Pistorijusa, jedini koji može odmah da zaustavi sukob.

"Amerikanci ostaju nezamjenjivi, posebno kada je riječ o nuklearnom odvraćanju, ali Evropljani će ubuduće morati znatno više da se oslone na na sopstvene kapacitete. Slabljenje transatlantskog partnerstva bi predstavljalo ozbiljan bezbjednosni rizik.

Evropa bez Sjedinjenih Američkih Država nema uporedivu nuklearnu snagu odvraćanja. Zato je u interesu i Evrope i Amerike da NATO ostane snažan.

Putin testira granice - pitanje je da li NATO uvijek reaguje odlučno. Upravo zato jedinstvo saveznika ostaje presudno", dodao je Pistorijus.