Nekoliko evropskih zemalja, uključujući UK i Portugal, spremno je da pošalje vojnike u Ukrajinu radi očuvanja mira nakon završetka rata, najavio je NATO.

Izvor: YouTube/screenshot/The Sun

Nekoliko evropskih zemalja spremno je da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu kako bi pomogle u očuvanju mira i reagovale ukoliko Rusija prekrši eventualni mirovni sporazum, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u intervjuu za njemački Bild.

Odgovarajući na pitanja novinara, Rute je istakao da se o detaljima raspoređivanja snaga ne raspravlja javno, ali je potvrdio da je više zemalja već iskazalo spremnost da pošalje svoje trupe.

Koalicija voljnih

Generalni sekretar NATO-a pojasnio je da Savez trenutno radi na formiranju takozvane Koalicije voljnih, što uključuje definisanje prirode raspoređivanja kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga. Svi ti elementi se trenutno koordiniraju, rekao je. Podsjetimo, prije pet dana čelnici zemalja učesnica Koalicije voljnih zvanično su izrazili spremnost za raspoređivanje snaga u Ukrajini kao dio bezbjednosnih garancija nakon završetka rata.

Potvrde iz Londona i Lisabona

Prema riječima portparola britanskog premijera Kira Starmera, Ujedinjeno Kraljevstvo je potvrdilo spremnost za raspoređivanje snaga u Ukrajinu nakon prestanka neprijateljstava. Starmer je dodao da je plan za postratno raspoređivanje mirovnih snaga u Ukrajini već pripremljen.

Jučerašnji dan je portugalski premijer Luis Montegro izjavio da Portugal ne isključuje raspoređivanje trupa u Ukrajinu kao dio mirovnog kontingenta, ali je naglasio da bi takav potez bio moguć tek nakon završetka rata.