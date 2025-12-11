Glavni sekretar NATO-a Mark Rute iznio je svoje mišljenje o sukobu sa Rusijom i promjenama koje će uslijediti u Evropi.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute danas je pozvao saveznike da pojačaju odbrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla da pokrene Rusija, odnosno "rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjede".

Govoreći u Berlinu, Rute je naglasio da previše članica vojnog saveza ne oseća hitnost ruske prijetnje u Evropi i da moraju brzo da povećaju izdvajanja za odbranu i proizvodnju kako bi se spriječio sukob razmjera kakav je obilježio prošla stoljeća.

"Mi smo sljedeća meta Rusije. Plašim se da su mnogi previše samozadovoljni. Previše njih ne osjeća hitnost. I previše njih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije. Vrijeme za djelovanje je sada", poručio je Rute.

Dodao je da je "sukob pred našim vratima. Rusija je vratila rat u Evropu. I moramo biti spremni". Rute je upozorio da bi Rusija mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina. Rekao je da će Evropa doživjeti promjenu u pristupu odbrani jer će morati da preuzme sve više odgovornosti za sopstvenu bezbjednost. Istakao je da izveštaj Rojtersa od prošle nedjelje, u kojem se sugeriše da je američki plan da do 2027. godine prebaci većinu tereta odbrane Evrope na evropske zemlje, "nije tačan" i da su SAD to takođe potvrdile.

"Ali generalno, jasno je da će Evropa morati da se pojača – i to je upravo ono što radimo", istakao je.

Upitan može li da zamisli NATO bez Sjedinjenih Američkih Država ili sa znatno smanjenim američkim učešćem, rekao je da, u suštini, ne može.

"Mislim da je ključno da transatlantska veza ostane jaka kao što je danas, a ona je veoma snažna", rekao je.

"SAD ne mogu biti bezbjedne bez bezbjedne Evrope"

Dodao je da je, iako je američka strategija nacionalne bezbjednosti pokrenula raspravu u Evropi o određenim tačkama koje kritikuju evropske zemlje, u ovom pitanju pokazala „punu posvećenost evropskoj bezbjednosti“ i NATO-u. Istakao je i da je Kina ruska "žila kucavica" koja joj omogućava da sprovodi svoju agresivnu politiku, a podržavaju je Sjeverna Koreja i Iran.

Snažno je pohvalio Donalda Trampa zbog njegovih napora, rekavši da je "on jedini koji može da dovede Putina za pregovarački sto", prenosi Jutarnji.

"Zato testirajmo Putina. Da vidimo da li on zaista želi mir ili mu više odgovara da se pokolj nastavi", naglasio je.

Dodao je da je važno da "svi mi nastavimo da vršimo pritisak na Rusiju i podržimo iskrene napore da se ovaj rat okonča", te da je uvjeren da SAD i Evropa mogu da se usaglase oko Ukrajine, ali insistira na tome da SAD ne mogu biti bezbjedne bez bezbjedne Evrope.