Hamas je juče pozvao zemlje posrednike da izvrše pritisak na Izrael kako bi se omogućio bezbjedan prolaz za njihove borce

Predstavnici Hamasa i zemlje posrednice razgovaraju o obezbjeđivanju bezbjednog prolaza za desetine boraca koji se nalaze u tunelima na jugu Pojasa Gaze, što je teritorija koju sad kontrolišu Izraelske odbrambene snage, potvrdili su izvori.

Lider Hamasa koji je govorio pod uslovom anonimnosti je kazao da su u toku razgovori sa zemljama posrednicima u pregovorima sa Izraelom, Egiptom, Turskom i Katarom, kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi danas Tajms of Izrael.

Hamas je juče pozvao zemlje posrednike da izvrše pritisak na Izrael kako bi se omogućio bezbjedan prolaz za njihove borce, što je bio prvi put da je ta grupa javno priznala situaciju u kojoj se nalaze njihovi pripadnici.