Najmanje pet pripadnika ISIS-a, uključujući vođu ćelije za dronove, ubijeno je u američkim vazdušnim napadima u istočnoj Siriji, kao odgovor na raniji napad u kojem su stradala tri Amerikanca.

Izvor: dvidshub.net/Senior Airman Zachary Willis

Najmanje pet članova grupe Islamska država ubijeno je u provinciji Deir ez Zor u istočnoj Siriji, uključujuci vođu ćelije odgovorne za dronove u tom području, saopštila je Sirijska opservatorija za ljudska prava, prenosi Blic pisanje Tanjgua.

Kako je navedeno, najmanje pet članova ISIS-a, uključujući i vođu ćelije, ubijeno je u američkim napadima tokom noći, kao odmazda za napad prošlog vikenda u kojem su poginula tri Amerikanca.

Sirijski bezbjednosni izvor rekao je da su SAD ciljale ćelije ISIS-a u sirijskoj pustinji Badija, uključujuci provincije Homs, Deir ez Zor i Raka, i da nisu uključivale kopnene operacije, prenijela je "Al Arabija".

Većina meta bila je u planinskom području sjeverno od Palmire, uključujući i Deir ez Zor, rekao je izvor, želeći da ostane anoniman.

Vašington je saopštio da je usamljeni naoružani čovek iz grupe ISIS izvršio napad 13. decembra u Palmiri, domu drevnih ruševina koje su na listi UNESKO-a i koje su nekada kontrolisali ekstremistički borci, u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan američki civil.

Kao odgovor, Sjedinjene Države su napale više od 70 meta na više lokacija širom centralne Sirije borbenim avionima, helikopterima za napad i artiljerijom, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

CENTKOM je saopštio da je u operaciji korišceno više od 100 preciznih municija usmjerenih na poznatu infrastrukturu i lokacije oružja ISIS-a.