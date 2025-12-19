Putin nije ponudio kompromis za kraj rata u Ukrajini, optužio EU za "pljačku" ruske imovine i rekao da je sljedeći korak ka miru na Ukrajini i Evropi.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak nije ponudio kompromis po pitanju svojih uslova za okončanje rata u Ukrajini i optužio je Evropsku uniju za pokušaj "pljačke" ruske imovine "usred bijelog dana".

Dok američki predsjednik Donald Tramp poziva na kraj najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, Putin je rekao da je na Ukrajini i Evropi da naprave sljedeći korak ka miru.

"Predsjednik Tramp ulaže ozbiljne napore da zaustavi ovaj sukob. Radi to sa potpunom iskrenošću", rekao je Putin.

"Loptica je u potpunosti u polju naših zapadnih protivnika, prvenstveno lidera kijevskog režima, a u ovom slučaju prije svega njihovih evropskih sponzora. Spremni smo i za pregovore i za mirno rješavanje sukoba", dodao je ruski predsjednik.

Tramp se zalaže za mirovni sporazum, ali Ukrajina i njeni evropski saveznici strahuju da bi uslovi za mir bili naklonjeni Rusiji.

Kijev već dugo poziva na prekid vatre i tvrdi da ne vjeruje da Putin, koji je poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022, ozbiljno želi postići mir.

Maratonska konferencija za medije

Putin se obratio na godišnjoj konferenciji za medije i putem telefonskog uključenja na "direktnoj liniji", koja je trajala gotovo četiri i po sata.

Iako je Ukrajina bila dominantna tema, događaj su obilježili bizarni trenuci i povremeni oštri komentari običnih Rusa, čije su se tekstualne poruke prikazivale na velikom ekranu u dvorani.

"Cirkus umjesto direktne linije", pisalo je u jednoj poruci. Drugi su se žalili na nestanke interneta, prljavu vodu iz slavine i visoke troškove života.

Putin je u petak upozorio protiv svake pretnje blokadom ruske enklave Kalinjingrad, navodeći da bi Moskva odbranila takve poteze i da postoji rizik "sukoba velikih razmjera".

Ruski zvaničnici optužili su Zapad da želi da izoluje Kalinjingrad, koji se nalazi na baltičkoj obali između članica NATO-a i EU, Litvanije i Poljske, i dom je ruske baltičke flote.

Putin je rekao da će Rusija biti spremna odmah da prekine rat u Ukrajini ako dobije garancije za svoju bezbjednost, i naglasio da Moskva ne namjerava da napadne Evropu.

Ruski predsjednik je dodao da je Rusija otvorena za saradnju "pod jednakim uslovima" sa Zapadom.

Putin je ponovio da su ruski uslovi za okončanje rata u Ukrajini oni koje je iznio u govoru u junu 2024, kada je zahtijevao da Ukrajina odustane od ambicije priključenja NATO-u i potpuno se povuče iz četiri regije koje Rusija smatra svojim teritorijama.

Kijev poručuje da neće odustati od teritorija koje ruske snage nisu osvojile u gotovo četiri godine rata.

Ukrajinski zvaničnik saopštio je u petak da je Ukrajina prvi put dronovima napala ruski tanker "flote u sijenci" u Sredozemnom moru.

Putin tvrdi da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije legitimni lider. Njegov mandat je istekao prošle godine, ali Ukrajina, koja je u vanrednom stanju dok se bori protiv ruskih snaga, prema ustavu ne može da održi nove izbore.

Putin je rekao da bi Rusija bila spremna da razmotri prekid napada duboko u Ukrajini dok traju izbori. Dodao je da bi za pet do deset miliona Ukrajinaca koji žive u Rusiji trebalo omogućiti da učestvuju u izborima.

Zajam Evropske unije Ukrajini

Putin je odgovarao na pitanja nekoliko sati nakon što su čelnici EU odložili plan korišćenja zamrznute ruske imovine kao pokriće za zajam Ukrajini, odlučivši umjesto toga da pozajme gotovinu kako bi finansirali odbranu Kijeva u naredne dvije godine.

Čelnici EU su rekli da zadržavaju pravo da iskoriste rusku imovinu za otplatu zajma ukoliko Moskva ne plati ratnu odštetu Ukrajini.

Putin je rekao da je blok od 27 zemalja odustao od prvobitnog plana zbog mogućih ozbiljnih posljedica, ali da je imidž EU-a kao sigurne destinacije za čuvanje imovine već narušen.

"Krađa nije prikladan izraz… To je pljačka usred bijelog dana. Zašto ova pljačka ne može da se sprovede? Zato što bi posljedice mogle biti teške za pljačkaše", rekao je.

Kremlj je objavio da je unapred primio više od 2,6 miliona pitanja za Putinovu godišnju konferenciju za medije, nazivajući događaj demonstracijom otvorenosti predsjednika da odgovori na bilo koju temu.

Putin, 73-godišnji predsjednik i razveden, potvrdno je odgovorio na pitanje jednog ispitanika da li je zaljubljen, ali nije otkrivao detalje. Jednom dječaku je rekao da se ponekad u tajnosti vozi po Moskvi kako bi bolje razumio šta se događa u Rusiji.