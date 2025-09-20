Tri ruska borbena aviona ušla su ilegalno u estonski vazdušni prostor. Turci su ih upozoravali na sve, 10 puta i molili da promijene pravac, Amerika je znala sve.

Izvor: x/printscreen

Talin je juče saopštio da su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor bez dozvole i tamo ostala ukupno 12 minuta.

"Rusija je ove godine već četiri puta narušila estonski vazdušni prostor, što je samo po sebi neprihvatljivo, ali najnovije kršenje, tokom kojeg su tri borbena aviona ušla u naš vazdušni prostor, neviđeno je drsko“, rekao je ministar spoljnih poslova Margus Cahkna.

Estonska vojska objasnila je da su ruske borbene avione presreli italijanski F-35 avioni bazirani u Ämariju u Estoniji, u okviru misije nadzora vazdušnog prostora iznad Baltičkog mora. Litvanska ministarka odbrane: Turska je prije 10 godina postavila dobar primjer. Niz saveznika izrazio je nezadovoljstvo najnovijom ruskom provokacijom. Vjerovatno najoštriju reakciju imala je litvanska ministarka odbrane Dovilė Šakaliene. Poručila je da je ovaj incident još jedan čvrst dokaz da je "Istočna Straža“ odavno bila neophodna.

"Sjeveroistočna granica NATO-a se s razlogom testira. Moramo to shvatiti ozbiljno. P.S. Turska je prije 10 godina postavila dobar primjer. Samo da imate to na umu“, naglasila je Šakaliene.

Ona je aludirala na incident iz 2015. godine kada je turska ratna avijacija oborila ruski avion nakon što je Ankara saopštila da je narušio turski vazdušni prostor.

Turski F-16 je 24. novembra 2015. godine oborio ruski Su-24 na granici Turske i Sirije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ubrzo nakon incidenta da je ruski avion sa dva člana posade letio na visini od 6.000 metara kada je pogođen raketom vazduh-vazduh. Avion se srušio u planinskom području Jabal Turkmen u sirijskoj provinciji Latakija.

Turkey shot down a Russian Su-24 in 2015 after it entered the Turkish airspace by mistake for 17 seconds.

Europeans are too chickenshit to shoot down 3 MiG-31s that intentionally and willfully flew through Estonian airspace for 12 minutes.pic.twitter.com/iMGDtFg72a — Igor Sushko (@igorsushko)September 19, 2025

Turci tvrdili da su ruski avioni upozoreni 10 puta

U pismu Savjetu bezbjednosti UN-a, tadašnji turski predstavnik Halit Dževik napisao je da su se dva aviona približila turskom vazdušnom prostoru u blizini grada Jajladagija, u provinciji Hataj.

"Avioni su upozoreni 10 puta tokom pet minuta putem hitnog komunikacionog kanala i zamoljeni da promijene pravac“, dodao je.

Naglasio je da su oba aviona ignorisala upozorenja i da su potom, tokom vremenskog perioda od 17 sekundi, ušla 2,19 km, odnosno 1,85 km u Tursku.

"Nakon kršenja, avion jedan je napustio turski nacionalni vazdušni prostor. Na avion dva su pucali turski F-16 dok se nalazio u turskom nacionalnom vazdušnom prostoru. Avion dva se srušio na sirijsku stranu tursko-sirijske granice“, naveo je.

Turska vojska takođe je objavila ono što je nazvala radarskim snimkom putanje kojom se ruski avion kretao, a na kojoj je prikazan kratak let iznad najjužnijeg vrha Turske.

Članovi posade se katapultirali, jedan je poginuo

Putin je tvrdio da je Su-24 bio iznad sirijske teritorije, jedan kilometar od granice sa Turskom, kada je pogođen, te da se srušio četiri kilometara od granice. Rusko ministarstvo odbrane insistiralo je da se avion tokom cijele misije nalazio unutar sirijskog vazdušnog prostora, da nije narušio turski prostor i da nije primio nikakva upozorenja.

Snimci koje su objavili turski mediji prikazivali su dva člana posade Su-24, pilota i navigatora, kako se katapultiraju dok njihov avion u plamenu pada na tlo. Sirijski pobunjenici otvorili su vatru na pilota i navigatora dok su padobranima pokušavali da slete na teritoriju koja je tada bila pod kontrolom Bašara al-Asada.

Pobunjenici su saopštili da je jedan od članova posade bio mrtav kada je pao na zemlju. Na internetu se pojavio i video koji prikazuje naoružane muškarce kako stoje oko tijela muškarca u pilotskoj uniformi koji je nepomičan na tlu. Sljedećeg dana Rusija je potvrdila da je pilot, potpukovnik Oleg Peškov, ubijen.

Asadove snage su spasile i evakuisale navigatora, kapetana Konstantina Murahjtina, u rusku vazdušnu bazu Hmejmim u Latakiji. Ruski marinac Aleksandar Poznič poginuo je tokom operacije spasavanja kada je helikopter Mi-8 kojim je putovao bio pogođen vatrom sa zemlje.

Amerikanci su znali za lokaciju i vrijeme leta

Pilot koji je preživio, kapetan Konstantin Murahjtin, izjavio je za rusku televiziju da nije dobio nikakva upozorenja prije nego što je avion oboren. Putin je rekao da je američka vojska "znala za lokaciju i vrijeme leta ruskih aviona“.

Američki Stejt department to je demantovao, insistirajući na tome da Rusija nije unaprijed obavijestila SAD o letu. Američki vojni zvaničnici tvrdili su da postoje indikacije da je oboreni avion na nekoliko sekundi ušao u turski vazdušni prostor i da je upozoren da ostane van njega.

Tadašnji komandant ruskih vazdušnih snaga, general Viktor Bondarev, izjavio je da ruski i sirijski radarski podaci ukazuju na "zasjedu“ dva turska F-16.

"Avioni F-16 su sat i 15 minuta kružili u području gdje se incident dogodio. Onaj koji je ispalio projektil ušao je dva kilometara u Siriju i zadržao se 40 sekundi u sirijskom vazdušnom prostoru“, tvrdio je Bondarev.

