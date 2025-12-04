Istraživanje sprovedeno u devet zemalja za platformu Le Grand Continent pokazalo da skoro polovina Evropljana smatra Donalda Trampa „neprijateljem Evrope“, nešto više procjenjuje rizik od rata sa Rusijom kao visok.
Skoro polovina Evropljana smatra Donalda Trampa „neprijateljem Evrope“, nešto više procjenjuje rizik od rata sa Rusijom kao visok, a više od dvije trećine vjeruje da njihove zemlje ne bi mogle da se brane u takvom sukobu, pokazalo je istraživanje sprovedeno u devet zemalja za platformu Le Grand Continent sa sjedištem u Parizu, koje je takođe otkrilo da velika većina građana želi da ostane u Evropskoj uniji, piše The Guardian.
Žan-Iv Dormažen, profesor političkih nauka i osnivač agencije za istraživanje javnog mnjenja Cluster17, komentarisao je rezultate: „Evropa se ne suočava samo sa rastućim rizicima, već prolazi i kroz transformaciju svog istorijskog, geopolitičkog i političkog okruženja. Ukupna slika istraživanja pokazuje Evropu koja je zabrinuta, koja je duboko svjesna svojih ranjivosti i koja se bori da se pozitivno projektuje u budućnost.“
Relativna većina od 51% Evropljana smatra da je rizik od otvorenog rata sa Rusijom u narednim godinama visok, dok 18% smatra da je veoma visok.
Dormagen ističe da bi takav ishod „bio nezamisliv prije samo nekoliko godina i signalizira promjenu u evropskom razmišljanju ka novom geopolitičkom režimu u kojem je mogućnost direktnog sukoba na kontinentu sada široko prihvaćena“.
Stavovi variraju u zavisnosti od blizine Rusiji:
Poljska: 77% smatra rizik visokim
Francuska: 54%
Nemačka: 51%
Portugal: 39%
Italija: 34%
Povjerenje u nacionalne vojne sposobnosti je izuzetno nisko. Čak 69% ispitanika u devet zemalja smatra da njihova zemlja „nije baš“ ili „nimalo“ sposobna da se brani od ruske agresije. Francuzi su najsigurniji, ali čak i tamo je to manjinsko mišljenje sa 44%.
U Poljskoj, koja se graniči sa Rusijom, 58% građana ne vjeruje u odbrambene sposobnosti svoje zemlje. „Ulazimo u vrijeme opasnosti dok osjećamo stalni osjećaj nacionalne slabosti“, zaključio je Dormagen.
Uprkos osjećaju ranjivosti, velika većina ispitanika podržava članstvo u EU. Čak 74% želi da njihova zemlja ostane u bloku.
Najveća podrška:
Portugal: 90%
Španija: 89%
Najniža podrška:
Poljska: 68%
Francuska: 61%
Pet godina nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo blok, Bregzit se uglavnom smatra neuspijehom. Čak 63% Evropljana smatra da je imao negativan uticaj na Britaniju, dok samo 19% smatra da je odluka bila pozitivna.
Istraživanje je pokazalo da prosječno 48% ispitanika u devet zemalja vidi Trampa kao direktnog neprijatelja.
Najveći udjeli:
Belgija: 62%
Francuska: 57%
Najmanji udjeli:
Hrvatska: 37%
Poljska: 19%
„Širom kontinenta, trampizam se jasno doživljava kao neprijateljska sila“, rekao je Dormagen. Uprkos tome, Evropljani i dalje smatraju odnos sa SAD strateški važnim - kompromis sa vladom SAD je najpopularnija opcija za 48% ispitanih.