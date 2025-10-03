Bivši predsjednik Sirije, Bašar al Asad, navodno je hitno hospitalizovan nakon izvještaja da je otrovan i izvještaja o pokušaju atentata na njega.

Izvor: Screenshot/Youtube/QuickakebyBloomberg

Kako prenosi britanski Dejli mejl, pojavili su se izveštaji o pokušaju atentatana bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u Moskvi. Asad je dobio politički azil u Rusiji nakon što je svrgnut prije deset mjeseci.

Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR) tvrdi, pozivajući se na "privatni izvor", da je Asad pušten iz bolnice u predgrađu Moskve u ponedeljak.

Izvor tvrdi da je Asad "bio otrovan" i da je motiv atentata bio "da se kompromituje ruska vlada i optuži za saučesništvo" u njegovoj smrti. Prema izvještaju, Asadovo stanje je sada "stabilno".

Stroge mere bezbjednosti u bolnici - posjetio ga brat Maher

Navodi se da je samo njegov bratMaher Asad imao dozvolu da ga posjeti u bolnici, uz veliku bezbjednosnu operaciju.

Ruska vlada do sada nije komentarisala ove tvrdnje. Nepotvrđeni izvještaji ranije su sugerisali da je hospitalizovan u "kritičnom stanju nakon trovanja".

Politički kontekst

Nove vlasti u Siriji zahtevaju Asadovu ekstradiciju, što Rusija za sada odbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin lično je odobrio azil Asadu, njegovoj porodici i saradnicima.

Asad (60) nije viđen u javnosti od dolaska u Rusiju i pretpostavlja se da ga čuvaju ruske obavještajne službe. Za sada ne postoji nezavisni dokaz da je Asad otrovan.

Raniji izvještaji o zdravstvenim problemima

Prethodni izvještaj, dok je Asad bio u Rusiji manje od mesec dana, navodio je da se žalio obezbjeđenju da se osjeća loše i da ima probleme sa disanjem. Ova tvrdnja nije potvrđena.