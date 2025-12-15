Tokom prezentacije raketnih sistema, general-potpukovnik Fransisko Lozano rekao je Hegsetu da "Mračni orao" ima domet od 3.500 kilometara.

Izvor: Shutterstock.com/maradon 333

Tokom posete američkog ministra odbrane Pita Hegseta vojnoj bazi Redstoun Arsenal, otkriveni su novi detalji o hipersoničnom oružju "Mračni orao" koje se razvija za upotrebu američke vojske, objavio je u nedelju portal "Ratna zona".

Sistem "Mračni orao", takođe poznat i kao hipersonično oružje dugog dometa (LRHW), je hipersonični sistem s kliznim projektilima koji se lansira sa mobilnog lansera na prikolici. Može da prelazi velike udaljenosti hipersoničnom brzinom dok nepredvidivo manevriše kroz Zemljinu atmosferu.

Ove karakteristike čine ga idealnim za napade na visokoprioritetne i vremenski osjetljive mete, kao što su ključni sistemi protivvazdušne odbrane, komandni i kontrolni centri i senzorski sistemi. Riječ je inače o prvom pravom hipersoničnom oružju predviđenom za operativnu upotrebu u prvim linijama fronta američkih oružanih snaga.

Može da cilja Moskvu iz Londona

Tokom prezentacije raketnih sistema, general-potpukovnik Fransisko Lozano rekao je Hegsetu da "Mračni orao" ima domet od 3.500 kilometara. Rekao je da sistem može da pogodi kontinentalnu Kinu sa Guama, kao i Moskvu iz Londona i Teheran iz Katara. Podsjetimo, ovo nije prva zvanična izjava Pentagona o dometu "Mračnog orla". Ranije su naveli da oružje ima domet od najmanje 2.775 kilometara.

Međutim, na osnovu Lozanovih komentara, stvarni domet je približno 3.500 kilometara. Još nije jasno da li su se brojke promijenile zbog razvoja oružja i rezultata testiranja, ili je brojka namjerno smanjena, što je uobičajena praksa kada su u pitanju zvanični tehnički podaci za raketne sisteme.

Mala bojeva glava

Još jedan oficir koji je prisustvovao događaju rekao je Hegsetu da "Mračni orao" ima bojevu glavu lakšu od 13,61 kg, što je relativno malo za oružje dugog dometa. Portal je više puta isticao da bi kinetički udar koji bi oružje potencijalno izvelo više doprinio njegovoj razornoj moći nego konvencionalna bojeva glava.

Isto tako, fragmentaciona bojeva glava koju je oficir pomenuo pomogla bi u onesposobljavanju "lakših meta" poput radarskih sistema. Oficir je takođe napomenuo da "Mračni orao" može da pređe svoj puni domet za manje od 20 minuta.