Pakistanac (25) uhapšen u Milanu zbog napada na grupu američkih Jevreja, jedna žrtva zadobila posjekotinu na glavi.

Izvor: Profimedia

Policija je na Glavnoj željezničkoj stanici u Milanu uhapsila 25-godišnjeg Pakistanaca sa kriminalnim dosijeom nakon što je, kako se navodi, napao grupu američkih Jevreja koji su čekali voz, i nanio im teške tjelesne povrede, saopštili su izvori u ponedeljak uveče.

Pakistanac je navodno napao jednog od njih, udarajući ga i šutirajući, a potom ga udario u glavu tupim predmetom. Pripadnici policije savladali su ga i uhapsili.

25-godišnji američki Jevrejin zadobio je povredu glave zbog teškog prstena koji je napadač nosio, navode izvori.

Udarcem je izazvana posekotina na glavi. Žrtva je prebačena u bolnicu na liječenje, ali povrede nisu ozbiljne, prenosi Ansa.