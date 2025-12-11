Marija Zaharova je rekla da britanska vlada treba da objasni šta je Huli radio u Ukrajini, optužujući London da igra veću ulogu u sukobu.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Frank Augstein

U utorak je u Ukrajini poginuo 28-godišnji kaplar Džordž Huli iz padobranskog puka, u onome što je britanski premijer Kir Starmer opisao kao “tragičnu nesreću” van prve linije fronta.

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je danas da britanska vlada treba da objasni šta je Huli radio u Ukrajini, optužujući London da igra veću ulogu u sukobu.

"Ne dozvolite da britanska vlada laže svoje podanike. Ne lažite o onima koji su poslati tamo iz Velike Britanije. Oni koji su poslati tamo izvršavaju direktna naređenja britanske vlade u Ukrajini. Oni izvode sabotaže, terorističke akcije, ekstremističke zadatke", rekla je Zaharova.

Velika Britanija do sada nije željela da javno prizna prisustvo svojih vojnih lica u Ukrajini, dijelom zato što ne želi da Rusija koristi tu informaciju u propagandne svrhe, navodi se.

Starmer je rekao u srijedu da je Huli poginuo dok je zajedno sa članovima ukrajinske vojske posmatrao test “nove odbrambene sposobnosti”.

Britanski Gardijan navodi da se sve ovo dešava dok se Velika Britanija priprema da zajedno sa Francuskom i više od 30 drugih zemalja pošalje trupe u Ukrajinu koje bi djelovale kao "stabilizaciona sila" kada se uspostavi dugotrajni prekid vatre.