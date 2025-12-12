Britanac Piran Ezra Vilkinson (48) mogao bi se suočiti sa smrtnom kaznom u Indoneziji nakon što je optužen da je bio ključni dio mreže koja je na Bali pokušala da prošvercuje više od kilograma kokaina.

Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Britanac Piran Ezra Vilkinson (48) iz Čičestera, Zapadni Saseks, mogao bi biti pogubljen u Indoneziji nakon što su ga tužioci optužili za umješanost u šverc više od kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 300.000 funti.

Vilkinson, koji se bavi nekretninama, pojavio se ove godine pred sudijama u Denpasaru suočen sa tri ozbiljne optužbe za narkotike, od kojih dvije nose smrtnu kaznu. Optužen je da je igrao ključnu ulogu u operaciji šverca kojom je 3. septembra na Bali dopremljeno 1,3 kg kokaina.

Prema riječima tužilaštva, Vilkinson je bio dio mreže koja je u zemlju unosila kokain, jedan od najstrože zabranjenih narkotika u Indoneziji. On je takođe drugi Britanac u posljednjih nekoliko dana koji se našao na optuženičkoj klupi zbog gotovo identičnih slučajeva.

Dio mreže krijumčarenja

Prošle nedjelje, dvadesetdevetogodišnji pejzažni arhitekta Kial Robinson, takođe iz Zapadnog Saseksa, pojavio se pred istim sudom optužen za pokušaj uvoza slične količine droge. Ukoliko budu proglašeni krivim, obojica bi mogli biti pogubljeni.

Tužilac Made Dipa Umbara rekao je sudu da je Vilkinson uhapšen u ranim jutarnjim satima 4. septembra nakon policijske racije u luksuznoj vili u Čanguu, popularnom dijelu za noćni život na Baliju. Policija tvrdi da je upravo tada preuzeo dva paketa kokaina ukupne težine 1,3 kg.

Robinson je uhapšen prethodne večeri na međunarodnom aerodromu Bali, a carinici su pronašli 1,32 kg kokaina u njegovom crnom Samsonajt rancu, koji je stigao letom iz Barselone preko Istanbula.

Priznao je istražiteljima da je plan šverca dogovoren tokom sastanka u Barseloni sa Vilkinsonom i trećom osobom po imenu Santos. Prema njegovim riječima, Santos je finansirao putovanje koristeći kriptovalutu, u iznosu od oko 2.280 funti za putne troškove, uz dodatnih 3.600 funti kada je droga isporučena.

Vilkinson se u utorak pojavio pred tročlanim sudskim vijećem, dok se Robinsonu sudi odvojeno. Obojica su optužena prema strogim indonežanskim zakonima o drogama, uključujući članak 113, koji predviđa smrtnu kaznu za tešku trgovinu drogom.

Robinson se pojavio u prepoznatljivoj narandžastoj zatvorskoj uniformi na svom prvom pojavljivanju na sudu u Denpasaru 2. decembra, a na objavljenom video snimku se vidi kako nonšalantno pravi znakove rukama, uključujući i znak mira. Tužioci su optužili Robinsona za višestruka kršenja zakona o drogama, uključujući trgovinu, uvoz i posjedovanje narkotika.

"Optuženi Kial Robinson uhapšen je 3. septembra 2025. godine oko 20:30 časova po balijskom vremenu na polasku s međunarodnog aerodroma nakon nakon što su carinici pronašli 1.321 gram kokaina u njegovom crnom Samsonajt rancu. To je bio prvi put da je optuženi unio narkotike u Indoneziju, nikada ranije nije unosio drogu ni u jednu drugu zemlju", rekao je tužilac.

Ovi slučajevi pridružuju se nizu britanskih državljana uhvaćenih u pokušaju krijumčarenja droge. Na primjer, u julu su trojica Britanaca osuđena na godinu dana zatvora zbog uvoza droge na Bali skrivene u paketima "Ejndžel Dilajt".