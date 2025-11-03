Nakon ponovnog potapanja Venecuelanskih brodova od strane Amerike, oglasila se Rusija i oštro iskritikovala odluku Vašingtona, smatrajući da vrši pretjeranu upotrebu sile.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Američka vojska potopila je još jedan "narko-brod" u Karibima, što je izazvalo oštru reakciju Moskve. Kremlj optužuje Sjedinjene Američke Države za "pretjeranu upotrebu sile", tvrdeći da Vašington svojim vojnim operacijama protiv krijumčara droge krši međunarodno pravo i suverenitet Venecuele.

Moskva stala uz Madurov režim

Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je saopštenje u kojem oštro osuđuje "upotrebu nesrazmjerne vojne sile" tokom američkih operacija u Karibima.

"Takve akcije krše ne samo američke zakone, već i osnovne norme međunarodnog prava", navodi se u izjavi ministarstva.

Kremlj je ponovio podršku vladi u Karakasu i predsjedniku Nikolasu Maduru u "odbrani nacionalnog suvereniteta Venecuele". Portparol Dmitrij Peskov poručio je da Rusija želi "da situacija ostane mirna i da ne dođe do novih sukoba u regionu".

Ruska vojna pomoć Karakasu?

TAS navodi da je Kremlj reagovao na članak Vašington posta, prema kojem je Maduro zatražio rusku vojnu pomoć, posebno u oblasti protivvazdušne odbrane. Moskva i Karakas nedavno su potpisali sporazum o partnerstvu, ali, kako se za sada zna, on ne uključuje odredbe o vojnoj saradnji.

Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da je u subotu u Karibima izveden napad na manji brod koji je, prema američkim tvrdnjama, prevozio drogu. Tokom napada u međunarodnim vodama poginula su tri muškarca.

"Brod se kretao poznatom krijumčarskom rutom. Američka vojska nastaviće da progoni i uništava krijumčare droge", izjavio je ministar odbrane Pit Hegset na platformi Iks, ne iznoseći dodatne detalje.

Povećano američko vojno prisustvo

Od početka septembra američke oružane snage više puta su izvele napade na brodove osumnjičene za krijumčarenje droge u Karibima i istočnom dijelu Tihog okeana. Prema podacima Vašingtona, u tim operacijama ubijeno je najmanje 65 osoba, uglavnom krijumčara.

SAD je u vode oko Venecuele poslao nekoliko hiljada vojnika, ratne brodove i avione, među kojima je i najveći nosač aviona na svijetu, USS Džerald R. Ford.

Američke akcije naišle su na osude međunarodne zajednice. Stručnjaci za ljudska prava Ujedinjenih nacija smatraju da Vašington svojim napadima krši međunarodno pravo, prenosi Index. Pravni analitičari dodatno postavljaju pitanje zašto se u takvim operacijama koristi vojska, a ne obalska straža, tijelo koje je zakonski nadležno za sprovođenje zakona na moru.