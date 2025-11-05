Sudija je od Specijalnog državnog tužilaštva zatražila da sudu dostavi original dokumentaciju od nadležnih organa Francuske i Holandije. Sud je za to tužilaštvu dao rok od tri dana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred Višim sudom u Podgorici umjesto izricanja presude u postupku koji se vodio protiv Radoja Zvicera i grupe povodom šverca kokaina preotvoren je dokazni postupak, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Sonja Keković.

Sudija je od Specijalnog državnog tužilaštva zatražila da sudu dostavi original dokumentaciju od nadležnih organa Francuske i Holandije. Sud je za to tužilaštvu dao rok od tri dana.

Sudija je naglasila koja je dokumentacija u pitanju i ukazala da nešto u spisima predmeta od toga jeste original a nešto je kopija. Dio te dokumentacije odnosi se na međunarodnu pravnu pomoć i dozvolu za korišćenje i dijeljenje podataka. Dio te dokumentacije se odnosi na "SKY" komunikaciju.

Podsjećamo, Viši sud u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv pripadnika kriminalnog kavačkog klana Igora Božovića kojeg Specijalno državno tužilaštvo tereti da je učestvovao u švercu 743 kilograma kokaina, koji je otkriven i zaplijenjen u avgustu 2020. godine, u holandskoj luci Roterdam.

Za isto krivično djelo ranije su optuženi Radoje Zvicer, Slobodan Kaćelan, Milan Vujotić i Dragan Knežević.

"Specijalno državno tužilaštvo podiglo je, u decembru 2023. godine, optužnicu protiv R.Z, D.K, M.V. i S.K, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koja je, nakon što ju je sud potvrdio, stupila na pravnu snagu", saopšteno je ranije iz tužilaštva.