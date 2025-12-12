Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da pokušaji formiranja "istočnog NATO-a" podrivaju postojeću bezbjednosnu arhitekturu u Azijsko-pacifičkom regionu.

Izvor: Profimedia

Sergej Šojgu izjavio da su pokušaji stvaranja "istočnog NATO-a" u suprotnosti sa postojećim sistemom stabilnosti i bezbjednosti u regionu Azijsko-pacifičkog regiona.

"Pokušaji stvaranja raznih vrsta nove arhitekture, ili preciznije, istočnog NATO-a, ne mogu nam odgovarati. Oni protivriječe duhu koji je stvoren u regionu", rekao je Šojgu, koji se sada nalazi na funkciji sekretara Saveta bezbjednosti Rusije.

On je, na sastanku sa predsjednikom Laosa Tonglunom Sisulitom, dodao i da su pitanja koja se tiču aktivne militarizacije regiona, odnosno Japana, Tajvana i Filipina, razmatrana na sastancima sa rukovodstvom Laosa.

"Ponovo i iznova potvrđujemo da u potpunosti podržavamo model i bezbjednosnu arhitekturu usmjerene ka Asocijaciji nacija jugoistočne Azije (ASEAN), koja je uspostavljena davno i dokazala je svoju efikasnost i djelotvornost", rekao je Šojgu.