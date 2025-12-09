Litvanija je u utorak uvela vanredno stanje zbog prijetnji po nacionalnu bezbjednost i poremećaja civilnog vazduhoplovstva, optužujući Belorusiju da dozvoljava šverc preko meteoroloških balona.

Izvor: YouTube/ Hindustan Times/Printscreen/X

Litvanija je u utorak proglasila vanredno stanje zbog prijetnji po javnu bezbjednost od švercovanih balona porijeklom iz Bjelorusije, saopštila je vlada.

Litvanija optužuje Bjelorusiju da dozvoljava švercerima da koriste meteorološke balone za prevoz kontrabandovanih cigareta preko granice, više puta primoravajući aerodrom u Viljnusu da obustavi rad, što ometa vazdušni saobraćaj.

"Vanredno stanje je proglašeno ne samo zbog poremećaja civilnog vazduhoplovstva, već i zbog interesa nacionalne bezbjednosti", rekao je ministar unutrašnjih poslova Vladislav Kondratovič na sastanku vlade koji je prenošen uživo.

Deklaracija daje veću operativnu slobodu vojsci, omogućavajući joj da djeluje u koordinaciji sa policijom ili samostalno, dodao je Kondratovič, iako nije precizirao dalje detalje. Trajanje vanrednih mjera nije odmah bilo jasno.

Bjelorusija, koja je dozvolila da se njena teritorija koristi za rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine, negirala je odgovornost za balone i optužila Litvaniju za provokacije, uključujući navodno slanje drona za ispuštanje "ekstremističkog materijala". Litvanija, članica NATO-a i Evropske unije koja je nekada bila dio Sovjetskog Saveza, odbacila je te optužbe kao lažne.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je 1. decembra da se situacija na granici "pogoršava" i nazvala upade balona "hibridnim napadom" Bjelorusije koji je "potpuno neprihvatljiv".

Litvanija je 2021. godine uvela vanredno stanje u bjeloruskom pograničnom regionu zbog, kako je navela, ilegalne migracije u baltičku zemlju, ograničavajući pristup tom području za nerezidente.

Sledeće godine, Viljnus je proglasio vanredno stanje nakon ruske invazije na Ukrajinu zbog straha da bi i Litvanija mogla postati meta, uvodeći ograničenja slobode govora kako bi obuzdala, kako je navela, potencijalnu rusku propagandu.




