Pripadnik vojske Velike Britanije poginuo je u Ukrajini.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Porparol britanske vojske saopštio je danas da je na frontu u Ukrajini poginuo pripadnik vojske Velike Britanije, prenosi "Skaj Njuz". On je stradao u ratu rano jutros.

"Sa velikom tugom saopštavamo vam da je rano jutros u Ukrajini poginuo pripadnik vojske Velike Britanije. Zadobio je povrede u nesreći dok je osmatrao ukrajinske trupe, daleko od prve linije fronta. Porodica je obaviještena, naše misli su uz njih", rekao je portparol.

Member of UK Armed Forces dies in accident in Ukrainehttps://t.co/znq5YrjDPx — BBC News (UK) (@BBCNews)December 9, 2025

Nije poznato koliko vojnika britanske vojske se nalazi u Ukrajini. Navodno su pojedini britanski komandanti u Ukrajini radi obučavanja ukrajinskih vojnika.