Žena iz Berlina platila 447 eura električaru za popravku svjetla koja nije proradilo, postavši simbol upozorenja na sve češće onlajn prevare sa majstorima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zamislite da vam u nedjelju nestane struja, a "hitna služba" za električare dođe, naplati skoro 450 eura i svjetlo i dalje ne radi.

Upravo to se dogodilo 64-ogodišnjoj Giti Bernhart-Dobrin iz Berlina, koja je sada postala simbol upozorenja na sve češće onlajn prevare sa "hitnim majstorima dostupnim 24 sata dnevno". U avgustu ove godine, stanovnici berlinskog okruga Fridrihshajn svjedočili su priči koja je mnoge šokirala.

Gita Bernhardt-Dobrin ostala je bez svjetla u kupatilu i, u panici, na internetu potražila "hitnu električarsku službu". Naišla je na sajt notruf.24, koji se predstavljao kao 24-časovna služba za hitne popravke.

Račun bez računa

Kada je list Bild kontaktirao firmu, rečeno im je da su račun "već dva puta poslali poštom" i da će ga sada "poslati i mejlom". Međutim, ni ta verzija računa nije sadržala osnovne podatke, nema adrese korisnice, nema opisa radova, samo iznos: 447 evra.

Na slučaj je reagovala i Jozefine Frindte iz Potrošačkog centra u Berlinu, koja je za Bild izjavila:

"To zvuči kao klasična prevara. Imamo iskustva da firme koje u imenu imaju ‘24’ često posluju preko kol-centara koji nasumično šalju majstore. Svaki zanatlija mora da izda uredan račun sa adresom", bez toga je nemoguće tražiti pravnu zaštitu."

Frindte je upozorila da se cijene električarskih usluga u Njemačkoj drastično razlikuju, od 60 do čak 300 eura po satu, te da je neophodno unaprijed dogovoriti cijenu kako bi se izbjegle ovakve situacije. Ako račun ne stigne ili je neispravan, savjetuje se podnošenje prijave policiji zbog moguće prevare. Električar je, prema njenim riječima, stigao vrlo brzo i utvrdio da je uzrok nestanka struje bio požar na kablu u razvodnoj kutiji.

No, umjesto kvalitetne popravke, uslijedila je krajnje amaterska improvizacija.

Čuvajte se onlajn prevare

"Nije imao zamjenski kabl, pa ga je samo obmotao izolir trakom", ispričala je Bernhart-Dobrin za Bild, a prenio Feniks Magazin.

Kada je vidjela račun, uslijedio je pravi šok. Naplaćeno joj je: 51 euro za dolazak, 198 eura po satu rada i, pošto je bila nedjelja, sve – duplo skuplje. Ukupno: 447 eura, plaćeno karticom. A svjetlo? Nije proradilo.

Električar je obećao da će poslati detaljan račun mejlom, ali umjesto toga, Gita je dobila samo blagajnički slip, bez ikakvog opisa usluge, imena majstora ili firme. Sutradan je obavijestila upravnika zgrade, koji je odmah poslao svog električara.

On je problem riješio za svega nekoliko minuta, zamjenom izgorelog kabla. Upravnik je bio spreman da nadoknadi trošak, ali samo uz ispravan račun – koji Gita, naravno, nikada nije dobila. Zaključak: čuvajte se onlajn prevare.