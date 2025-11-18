Tišina sa druge strane linije nije slučajnost, već taktika kriminalaca. Evo zašto je opasno da izgovorite samo jedno "Halo?".

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Tišina sa druge strane linije možda deluje bezazleno, ali zapravo je prvi korak ozbiljne prevare. Ovakvi "tihi pozivi" postaju sve češći širom sveta, a funkcionišu tako da proveravaju da li je vaš broj aktivan i da li iza njega zaista stoji stvarna osoba.

Kada se javite i progovorite, automatizovani sistemi potvrđuju da je broj aktivan i da iza njega stoji prava osoba. Taj podatak odmah završava na crnom tržištu, gde se koristi za fišing prevare, lažne bankarske pozive, SMS mamce i scenarije u kojima se koristi glas kloniran pomoću veštačke inteligencije.

Veliki problem je što pozivi ne moraju da dolaze sa skrivenih ili nepoznatih brojeva. Identifikaciju pozivaoca prevaranti bez problema lažiraju, pa vam na ekranu može pisati da vas zove banka, kurirska služba ili bilo koja organizacija kojoj uobičajeno verujete.

Na prvi pogled, poziv bez ijedne reči deluje bezopasno, jer niste dali nikakve informacije. Ali tišina je deo taktike.

Razlozi za ovakve pozive su precizni: potvrđivanje aktivnog broja, snimanje vašeg glasa, pravljenje liste "živih" meta i priprema prevara koje mogu uslediti tek nakon nekoliko nedelja ili čak meseci.

Kako da se zaštitite

Ako čujete tišinu, odmah prekinite. Ne izgovarajte “da” i ne potvrđujte ime.

Ne vraćajte poziv nepoznatim brojevima.

Blokirajte i prijavite broj.

Budite posebno oprezni ako ubrzo stigne "bezbednosni poziv" iz banke ili obaveštenje o dostavi - to je tipičan nastavak ovakvih scenarija, ali može uslediti i sa velikim vremenskim razmakom.

Izvor: Informacija, B92