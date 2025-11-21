"Falsifikovana su dokumenta": Elma progovorila o firmi kojoj je oteo prijatelj, iskoristio što joj je muž bolestan

Elma Sinanović prvi put se osvrnula na nepoznate detalje iz života otkrivši da je danas i na sudu zbog prevare bivšeg prijatelja

Izvor: Instagram/elmasinanovic_official

Pjevačica Elma Sinanović nedavno je iskreno govorila o svojoj dugogodišnjoj karijeri, odnosu sa ćerkom Hulijom, njenoj vezi sa imućnim mladićem iz Katara, ali i o bolnoj prevari koju je doživjela od bliskog prijatelja iz doma.

Kako kaže, svoju karijeru je gradila u periodu kada je estrada bila na vrhuncu, a pjesme iz tog vremena i danas žive i osvajaju publiku.

"Ja sam iz perioda kada su se pojavljivali najjači i najbolji, te pjesme se sve slušaju i danas. Podržavam da se radi na novom, drugačijem. Žena treba da radi na sebi da se sređuje, danas se muzika nažalost prvo gleda, pa se onda sluša. Ja sam došla u tu poziciju da ne moram mnogo da menjam imidž da bih ljudima bila interesantnija.

Podsjetila je i da je Emina Jahović prve korake napravila upravo na njenoj televiziji u Novom Pazaru:

"Emina Jahović je započela karijeru na mojoj televiziji u Novom Pazaru bila je voditeljka. Uvijek je bila u tom nekom fazonu da želi nešto više, to se vidjelo, zato je došla do televizije."

Progovorila o ćerki

Kada je riječ o njenoj ćerki Huliji, Elma otkriva da je u vezi sa momkom iz Katara čija porodica ima - lava kao kućnog ljubimca.

"Ja ćerku tako pozovem, ona meni šalje bukvalno sliku tog našeg maltezera Badija i lava, oni se gledaju na video poziv. Tamo lav, vamo Badi. Ja je pitam šta je to sine, ona kaže, "Mama oni su nabavili lava". Mislim to je kod njih normalno, kao što mi imao pse i mačke. Ja sam se mnogo više potresla što je taj lav u kavezu, gdje je sam, posle je ispalo da je depresivan. Meni je to bilo strašno" rekla je Elma.

Izvor: Instagram/screenshot/hulijasinanovic

Potom je dodala:

"Djevojka ima svoj život, ne voli da se priča o tim stvarima. Daleko smo mi od svadbe. Ja se ne bih preseila u Katar. Vidim sebe samo u Srbiji, ja sam tu cIJelog života.

"Hulija je djevojka koja bi mogla da napravi veliku karijeru, ali nju to drži tri dana. Posle tri dana, promijeniće nešto. Ja sam želela karijeru, ali ona zaista lijepo pjeva i nude je ljudi, ali ne znam da li će. Ona bi bila ozbiljna pjevačica.

Pogledajte kako izgleda ćerka pjevačice:

Na sudu zbog firme

Elma kaže kako je na sudu sa kućnim prijateljem koji joj je oteo firmu dok je bila u rastrojstvu, tokom bolesti njenog muža. Sa njim je danas na sudu.

"Stvarno sam prevarena, ljudi su mi falširali dokumentaciju i oteli su mi firmu, ja sad to moram da dokazujem na sudu da je to moje. To je strašno. Vjerujem u naše pravosuđe. Nadam se da će to ići u nekom smjeru pravde. Moj kućni prijatelj koji je dolazio kod mene na ručkove, ja sam bila u rastrojstvu kad je muž bio mnogo bolestan i tako potpisala sam nešto što je ispalo da je nešto drugo. Klasično sam obmanjena" ispričala je Elma Sinanović.

(Blic.rs/MONDO)