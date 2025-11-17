Nikad više zamki za Crni petak: Vještačka inteligencija lako prazni novčanike, čuvajte se 5 popularnih prevara

Pročitajte kako da prepoznate najpopularnije prevare uoči Crnog petka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crni petak donosi i popuste i prevare.

Prevaranti kradu podatke i novac.

Provjeravajte izvore i ponude.

Brendovi širom Srbije pokreću Crni petak sa popustima na sve, od tehnologije do odjeće. Mnogi kupci žele da iskoriste ponude prije praznika, a dok postoje sjajne ponude, prevara je takođe mnogo u ovo doba godine.

Popularnost vještačke inteligencije olakšala je prevarantima da prevare ljude i dobiju njihove lične podatke i teško zarađeni novac, tako da bi gubici ove godine mogli da budu još veći.

Donosimo pregled nekih od najpopularnijih prevara za koje treba da budete oprezni ovog Crnog petka i kako da ih prepoznate da biste ostali sigurni:

1. Phishing mejlovi od "popularnih brendova"

Prevaranti koriste AI da kreiraju lažne mejlove koji izgledaju kao da su poslati od popularnih brendova. Mejlovi mogu da tvrde da je došlo do problema sa vašom narudžbinom ili pokušaju da vas navuku da otkrijete podatke sa kartice nudeći "specijalnu ponudu". Ipak, link vodi na lažnu veb-stranicu koja krade vaše podatke ili podatke o kartici.

AI olakšava kreiranje ubedljivih mejlova bez gramatičkih ili pravopisnih grešaka i čak kopiranje stila popularnih brendova.

Vjerovatno je u pitanju prevara ako:

adresa mejla djeluje čudno - nedostaje neko slovo, postoji neobična interpunkcija ili je domen pogrešno napisan,

mejl je hitan ili prijeteći - na primjer tvrdi da će vaša narudžbina biti otkazana ako odmah ne platite neki iznos,

niste oslovljeni imenom - generički pozdrav poput "Poštovani korisniče" ukazuje na masovno slanje.

Ako sumnjate da je mejl prevara:

ne klikćite na linkove u mejlu jer vode na lažne stranice,

idite direktno na veb-stranicu prodavca kucajući adresu u pretraživaču da provjerite narudžbinu ili ponude.

2. Lažni pokloni na društvenim mrežama

Pravi brendovi su aktivni na društvenim mrežama tokom Crnog petka, obično objavljujući specijalne ponude i popuste. Prevaranti često kopiraju njihove profile, koristeći gotovo identično ime i sliku. Komentarišu ispod pravih objava tvrdeći da je potrebno poslati poruku ("DM") da biste osvojili besplatan "Ajfon" ili drugi poklon.

Znaci prevare uključuju:

sitne pravopisne greške u lažnom profilu,

neprovjereni profil sa malo pratilaca,

profil koji je nedavno napravljen.

Pravi brendovi obično objavljuju jasna pravila, kontakt informacije i uslove u postovima. Ne traže od vas da šaljete puno ličnih podataka ili podatke o kartici da biste učestvovali.

3. Lažni oglasi brendova koji izgledaju poznato

Ako oglas izgleda predobro da bi bio istinit, vjerovatno jeste prevara. Prevaranti koriste AI da kreiraju lažne oglase koji izgledaju identično kao pravi.

Klik na oglas može da vas odvede na lažnu stranicu koja djeluje legitimno. Ako kupite nešto, proizvod neće stići, a vaši podaci i podaci o kartici mogu da budu ukradeni.

Znaci prevare:

nevjerovatno niske cijene,

pogrešno napisana domen adresa,

pravopisne ili gramatičke greške (iako AI olakšava pravljenje ispravnog sadržaja).

Najbolje je da otvorite pretraživač i sami potražite veb-stranicu bez kliktanja na link iz oglasa. Ako je ponuda prava, pojaviće se na zvaničnoj stranici.

4. Lažna luksuzna roba na onlajn platformama

Onlajn platforme mogu da budu dobar način za kupovinu po povoljnim cijenama, ali su i prepune prevaranata. Pazite na "previše jeftine" luksuzne proizvode u ponudama Crnog petka.

Vjerovatno je prevara ako:

cijene su nevjerovatno niske,

prodavac koristi slike sa interneta i odbija da pošalje sopstvene fotografije,

loše ocjene - prevaranti često povećavaju ocjene lažnim recenzijama, ali puno loših komentara je znak za oprez.

Ako nasjednete, obično ćete dobiti loše izrađen falsifikat umjesto pravog proizvoda.

5. Lažni SMS-ovi o isporuci

Ova prevara uključuje poruku da je paket odložen ili da je potrebna mala uplata. Klik na link vodi na lažnu stranicu koja traži vaše podatke. Popularna je tokom Crnog petka kada ljudi mnogo kupuju onlajn i očekuju isporuke.

Kako da se zaštitite: