Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro upozorio je Donalda Trampa da rizikuje da "probudi jaguara" nakon što je američki lider sugerisao da je svaka zemlja za koju vjeruje da proizvodi ilegalne droge namijenjene SAD podložna vojnom napadu.

Izvor: Shutterstock/Noamgalai/Ovidio GONZALEZ / AFP / Profimedia

Tokom sastanka kabineta u utorak, američki predsjednik je rekao da će vojni napadi na kopnene mete unutar Venecuele "početi vrlo brzo". Tramp je takođe upozorio da je svaka zemlja koja proizvodi narkotike potencijalna meta, izdvajajući Kolumbiju, koja je dugo bila bliski saveznik u Vašingtonovom "ratu protiv droge".

"Prijetiti našem suverenitetu je objava rata; nemojte narušavati dva vijeka diplomatskih odnosa", napisao je nakon toga Petro na društvenim mrežama.

Petro je takođe pozvao Trampa da posjeti Kolumbiju – najvećeg svjetskog proizvođača kokaina – kako bi vido napore vlade da uništi laboratorije za proizvodnju droge.

"Pođite sa mnom i pokazaću vam kako se uništavaju, jedna laboratorija svakih 40 minuta", napisao je.

Od avgusta, Trampova administracija je eskalirala tenzije u Južnoj Americi do nivoa neviđenih od invazije na Panamu 1989. godine, pod izgovorom operacija protiv narkotika. Pentagon je rasporedio značajne pomorske snage sa skoro 15.000 vojnika na pragu Venecuele na Karibima i ubio više od 80 ljudi u napadima na male čamce za koje se tvrdi da prevoze drogu.

"Počećemo da izvodimo te napade i na kopnu", rekao je Tramp u utorak.

"Znate, kopno je mnogo lakše, mnogo lakše. I znamo rute kojima idu. Znamo sve o njima. Znamo gdje žive. Znamo gdje žive oni loši, i to ćemo uskoro početi."

Na pitanje da li će napori biti ograničeni na Venecuelu, američki predsjednik je rekao da neće.

"Čujem da Kolumbija, zemlja Kolumbija, proizvodi kokain. Imaju fabrike za proizvodnju kokaina, u redu? A onda nam prodaju svoj kokain. To veoma cijenimo. Ali da, svako ko to radi i prodaje u našoj zemlji je podložan napadu", rekao je on.

Donald Trump miente descaradamente cuando dice que "Colombia fabrica y nos vende cocaína" (como si fuera una política de Estado).



Es una acusación grotesca, insultante y peligrosa. Y cualquier colombiano con un mínimo de dignidad debería rechazar con fuerza esta basura.



Este…pic.twitter.com/AfbjaFRDzw — GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ (@tavo2366)December 2, 2025

Dugogodišnji saveznici u "ratu protiv droge", SAD i Kolumbija, otkrili su da im je odnos narušen gotovo od trenutka kada je Tramp stupio na dužnost za svoj drugi mandat.

Njihov prvi sukob dogodio se već u januaru, kada je Petro – bivši gerilac i prvi ljevičarski predsjednik Kolumbije – odbio ulazak američkim avionima koji su prevozili deportovane Kolumbijce, insistirajući da se prema njima postupa dostojanstveno.

Kasnije je promijenio tu odluku, ali su se odnosi dodatno pogoršali u septembru, kada se, nakon što je prisustvovao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Petro pridružio propalestinskom protestu u Njujorku i pozvao američke vojnike da ne poslušaju Trampova naređenja da "napadnu čovječanstvo". Takođe je bio žestok kritičar vazdušnih napada na navodne brodove sa drogom.

Kao odgovor, američki Stejt department je poništio vizu kolumbijskog predsjednika. Tramp je od tada optužio Petra, bez pružanja dokaza, da je "ilegalni trgovac drogom" i da podstiče masovnu proizvodnju narkotika, pretvarajući je u "glavni posao Kolumbije".

Trampova prijetnja Kolumbiji upućena je samo nekoliko sati kasnije. nakon što je bivši predsjednik Hondurasa osuđen za trgovinu drogom i korupciju izašao iz američkog zatvora nakon što je dobio pomilovanje od Trampa.

Huan Orlando Ernandez je osuđen na 45 godina zatvora zbog navodnog stvaranja "kokainskog super autoputa" ka SAD. Tokom njegovog mandata, Honduras je postao glavna tranzitna tačka za južnoamerički kokain koji ide na sjever, a takođe i centar za proizvodnju kokaina.

Govoreći na sastanku kabineta, Tramp je opisao istragu protiv Ernandeza – koja je počela pre njegovog prvog mandata – kao "Bajdenov užasan lov na vještice".

"Ako imate neke dilere droge u svojoj zemlji i vi ste predsjednik, ne morate nužno staviti predsjednika u zatvor na 45 godina", rekao je.