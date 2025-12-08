Crni medved napao je čuvara tokom nastupa u Zoološkom parku Hangdžou, a dramatičan snimak incidenta izazvao je paniku među posjetiocima.

Izvor: X/shanghaidaily/Printscreen

Tokom nastupa u Zoološkom parku Hangdžou dogodio se šokantan incident kada je crni medved iznenada napao svog čuvara pred publikom. Snimak koji traje svega 46 sekundi prikazuje trenutak kada se životinja zatrčala ka čuvaru i oborila ga na pod, izazivajući paniku među prisutnima.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive.pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily)December 7, 2025

Iz zoološkog vrta su potvrdili da je čuvar prošao bez ozbiljnijih povreda i da je odmah zbrinut. Medved je uklonjen iz svih budućih nastupa dok traje interna istraga. Prema prvim procjenama stručnjaka, medveda je najvjerovatnije isprovocirao miris poslastica koje se koriste tokom performansa, što je kod životinje izazvalo snažan nagon za hranom.