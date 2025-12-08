Oluja Bram zahvatiće Veliku Britaniju i Irsku, a meteorolozi upozoravaju da će naleti vjetra biti toliko jaki da će predstavljati opasnost po život ljudi i životinja.

Izvor: x/printscreen/@Worldwar_3_

Oluja Bram zvanično je dobila ime od irske meteorološke službe, a zbog snažnog vjetra i obilnih padavina izdata su upozorenja za djelove Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.

Vremenski uslovi opasni po ljude

Za djelove Škotske važi posebno upozorenje: "Opasno po život“ zbog veoma jakih udara vjetra koji se očekuju u utorak.

Žuti i narandžasti meteo-alarmi važe u Irskoj danas i sutra, uz prognozirane "veoma jake do olujne nalete“ vjetra.

Prema Met Office-u, snažan vjetar od ponedeljka uveče do srijede može izazvati ozbiljne probleme, uz nalete od 80 do 95 km/h širom zemlje, a u pojedinim oblastima i do 110-130 km/h.

‼️#StormBramhad been named by Met Éireann



⚠️Yellow & Orange warnings in operation as strong winds & heavy rain will affect Ireland tonight & Tuesday



Keep up to date on our website for updates:

ℹ️https://t.co/lvQFgW8DsSpic.twitter.com/w7hxzkKr9f — Met Éireann (@MetEireann)December 8, 2025

Za 24 sata pašće kiše kao za pola mjeseca

Žuto upozorenje zbog kiše stupa na snagu u ponedeljak od 18.00 i važi 24 sata. Odnosi se na jugozapad Engleske i Vels, a proteže se do djelova Herefordšira i Hempšira.

Takođe je izdato i žuto upozorenje zbog jakog vjetra od Dorseta do Kornvula i dalje prema sjevernom Velsu koje će biti na snazi od ponedeljka u 22.00 do utorka u 16.00.

Meteorolozi navode da se očekuje moguća blokada saobraćaja: kašnjenja kamiona i visokih vozila na vjetrovitim putevima i mostovima, otežan saobraćaj na obalnim putevima, kao i veliki talasi i prskanje vode uz primorje. Mogući su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

U naredna 24 sata, počev od ponedeljka u 18.00 časova, u nekim oblastima moglo bi da padne do 40 mm kiše, dok se na Dartmuru i višim djelovima Južnog Velsa očekuje od 60 do 80 mm - što je više od polovine prosječne količine padavina za decembar.

Zamjenik glavnog meteorologa u Met Office-u, Stiven Kitts, rekao je da sistem stiže sa jugozapada i da donosi obilnu kišu i snažan vjetar, ali da se putanja i jačina ciklona još ne mogu precizno predvidjeti:

"Tačna putanja, jačina i vrijeme dolaska ovog sistema su i dalje neizvjesni, što otežava prognozu gdje će biti najveći udari vjetra i najintenzivnije padavine", naveo je on.

Met Office je najavio da će i ostatak decembra ostati nestabilan uz nove ciklone, ali je istakao da je još prerano za pouzdanu prognozu za period oko Božića.

(Sky News/Mondo)