Iskusni alpinista Tomas Plamberger (39) sumnjičini se da je ostavio svoju partnerku Kerstin Gurtner (33) iscrpljenu i dezorjentisanu usred sniježne oluje nakon čega je preminula od smrzavanja.

Izvor: Facebook/PrintScreen, foto-webcam.eu

Iskusni austrijski planinar Tomas Plamberger (39) optužen je da je tokom uspinjanja na najviši vrh Austrije - Grosglokner (3.798 m), ostavio svoju partnerku Kerstin Gurtner (33) u sniježnoj oluji i to na samo pedesetak metara od vrha, gdje je kasnije preminula od posledica smrzavanja. Tužilaštvo tvrdi da ju je "ostavio iscrpljenu i dezorjentisanu“, dok on u svoju odbranu insistira na tome da je zapravo otišao po pomoć.

Prema navodima tužilaca, Kerstin je počela da ispoljava znakove iscrpljenosti i hipotermije, bila je troma i teško se orijentisala u prostoru. Umjesto da prekinu pohod, oni su ipak nastavili.

Kamera zabilježila koban trenutak

Na planini se nalaze kamere koje su te noći registrovale njihovo kretanje. Na snimcima se jasno vide svetlosne tačke kako napreduju ka grebenu. Kasnije te noći, na snimcima se jasno može uočiti samo jedna lampa kako se spušta sa druge strane planine na koju su krenuli.

Tužilaštvo tvrdi da je to trenutak kada je Tomas napustio djevojku i krenuo ka dolini.

Nesrećna žena krenula bez adekvatne opreme

Istražitelji navode da je Plamberger važio za iskusnog alpinistu i da je upravo on isplanirao turu. Kerstin, međutim, nikada prije nije bila na visinskoj alpskoj ruti te težine.

U izvještaju stoji:

krenuli su dva sata kasnije nego što je trebalo

Kerstin je imala snoubord čizme, a ne adekvatnu planinarsku obuću

nisu ponijeli obaveznu zaštitnu opremu, poput termičkih folija

uspon su nastavili i pored upozorenja da dolazi oluja

Zbog toga tužilaštvo smatra da je Tomas imao odgovornost da prekine uspon, jer je bio svjesniji rizika od nje.

Nije je zaštitio i nije tražio pomoć na vrijeme

Tužilaštvo tvrdi da je Plamberger svoju partnerku ostavio na planini bez ikakve zaštite od vjetra i hladnoće. Umjesto toga, kako sam navodi on je krenuo niz Grosglokner kako bi potražio pomoć. Posebno sporan deo istrage odnosi se na komunikaciju sa spasiocima. Helikopter je nadletao planinu oko 22.50, ali nije dobio nikakav signal. Prvi kontakt sa policijom Plamberger je ostvario tek oko 00.35, a potom je navodno utišao telefon, da bi ponovo stupio u vezu sa službama tek oko 3.30. Spasioci su Kerstin pronašli tek ujutru, kada je helikopter konačno mogao da sleti, ali je već bila mrtva.

"Radi se o nesreći, otišao sam po pomoć"

Plamberger preko advokata Kurta Jelineka tvrdi da se ne radi o napuštanju partnerke, već da je odlučio da sam ode po pomoć. Navodi i da su smatrali da je oprema koju su imali dovoljna, kao i da nije mogao da predvidi koliko će se brzo pogoršavati stanje njegove partnerke.

Tužilaštvo, međutim, ističe da je on kao iskusniji alpinista bio faktički vodič i da je morao da procijeni rizik, kao i da donosi odluke u skladu sa njenim iskustvom i vremenskim uslovima.

Alpinisti preti zatvorska kazna

Protiv Plambergera je podignuta optužnica za nehatno ubistvo, a ukoliko bude proglašen krivim, mogao bi da dobije kaznu do tri godine zatvora. Suđenje će početi u februaru. Kerstin je na društvenim mrežama sebe opisivala kao "dijete zime" i "osobu planine“, dijelila fotografije uspona sa partnerom i svoju ljubav prema snijegu. Ironično, upravo uspon zbog kog je najviše bila srećna, postao je njen poslednji.

(Daily Mail/New York Post/Mondo)