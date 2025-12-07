Strategija koristi znatno blaži ton prema Rusiji, što izaziva zabrinutost evropskih lidera da bi to moglo oslabiti jedinstveni stav prema Moskvi u kontekstu rata u Ukrajini.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Rusija je s odobravanjem dočekala novu Nacionalnu strategiju bezbjednosti predsjednika SAD Donalda Trampa, ocijenivši je „uglavnom dosljednom“ viziji Moskve. Strategija, koja Rusiju ne opisuje kao prijetnju, izazvala je zabrinutost i oštre reakcije evropskih zvaničnika i analitičara, prenosi BBC.

Šta donosi Trampova strategija?

U dokumentu od 33 strane, koji je Trampova administracija predstavila ove sedmice, navodi se da se Evropa suočava sa „civilizacijskim brisanjem“. Prioriteti američke politike uključuju borbu protiv stranog uticaja, zaustavljanje masovnih migracija i odbacivanje onoga što se tumači kao „cenzura“ od strane EU.

Strategija koristi znatno blaži ton prema Rusiji, što izaziva zabrinutost evropskih lidera da bi to moglo oslabiti jedinstveni stav prema Moskvi u kontekstu rata u Ukrajini. Dokument čak optužuje EU da blokira američke pokušaje okončanja sukoba i naglašava da SAD mora „ponovo uspostaviti stratešku stabilnost u odnosima sa Rusijom“ kako bi se „stabilizovale evropske ekonomije“.

U strategiji se poziva na obnovu „zapadnog identiteta“, dok se predviđa da će Evropa biti „neprepoznatljiva za 20 godina ili manje“. Istovremeno, hvale se „patriotske evropske partije“, a SAD ohrabruju svoje saveznike u Evropi da podstiču „preporod duha“.

Reakcije Kremlja i Evrope

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozdravio je dokument: „Prilagođavanja koja vidimo… uglavnom su dosljedna našoj viziji. Smatramo ovo pozitivnim korakom“, rekao je Peskov i dodao da će Moskva detaljno analizirati strategiju.

Evropski zvaničnici reagovali su oprezno. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful naglasio je:

„SAD će ostati naš najvažniji saveznik u NATO-u. Međutim, ovaj savez je usmjeren na bezbjednosna pitanja. Sloboda govora ili organizacija naših društava ne spadaju u ovu vrstu strategije — bar kada je riječ o Njemačkoj.“

Poljski premijer Donald Tusk poručio je putem društvenih mreža: „Evropa je vaš najbliži saveznik, a ne problem“, dok je bivši švedski premijer Karl Bilt ocijenio da se strategija „pozicionira desno od krajnje desnice“.

Kritike u SAD

Strategija navodi da SAD planiraju ciljati brodove za koje se sumnja da učestvuju u trgovini drogom na Karibima i istočnom Pacifiku, te razmatraju moguću vojnu akciju u Venecueli. Dokument predviđa i povećanje izdvajanja za odbranu Japana, Južne Koreje, Australije i Tajvana.

Demokratski kongresmeni upozorili su da bi ovakav pristup mogao ozbiljno narušiti spoljnopolitičke odnose SAD. Kongresmen Džejson Kro iz Kolorada nazvao je strategiju „katastrofalnom za ugled Amerike u svijetu“, dok je kolega Gregori Miks iz Njujorka istakao da „odbacuje decenije američkog liderstva zasnovanog na vrijednostima“.