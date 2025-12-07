Prema saopštenju državnog tužilaštva, eksplodirao je pikap, a na licu mjesta pronađeni su ostaci dvije osobe. Osam policajaca je povrijeđeno i prevezeno u bolnicu, od kojih su troje preminuli tokom ukazivanja pomoći. Među poginulima je i vozač kamioneta.

Izvor: Printscreen

Pet osoba je poginulo, a više povrijeđeno u snažnoj eksploziji pikapa ispred policijske stanice u gradu Koahuajana, u meksičkoj državi Mičoakan, poznatoj po djelovanju brojnih narko kartela.

Eksplozija se dogodila u podne u centru grada, u oblasti gdje djeluje moćni kartel Halisko Nova Generacija. Nedavno je tamo pokrenuta velika bezbjednosna operacija zbog stalnih sukoba između kriminalnih grupa.

Upotreba eksploziva u vozilima, dronovima ili kao mine postaje sve češća u napadima kriminalnih grupa, iako automobili kao sredstvo detonacije nisu uobičajeni. Eksplozija je bila toliko snažna da su ljudski ostaci razbacani po čitavom području, izjavio je komandant zajedničke policije, Hektor Zepeda.

Policijske snage u Mičoakanu nastale su iz civilnog pokreta samozaštite, kasnije formalizovane, ali povremeno infiltrirane od strane kriminalaca. Eksplozija se dogodila dok je guverner Alfredo Ramírez Bedolja prisustvovao javnom događaju u Meksiko Sitiju sa predsjednicom Klaudijom Šejnbam.

Već više od dvije decenije kriminalne grupe u Mičoakanu vode krvave sukobe radi kontrole teritorije, važne za tranzit hemijskih prekursora i iznudu. U regionu djeluje najmanje šest kartela, uključujući tri označena kao terorističke od strane SAD: Halisko Nova Generacija, Ujedinjeni Karteli i Nova Mičoakanska porodica.