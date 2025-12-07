Penzionisani pukovnik američke vojske, Džon Svit, za Kanal 24 je istakao da bi takva garancija, po njegovom mišljenju, podrazumijevala fizičko prisustvo NATO snaga unutar Ukrajine.

Izvor: Youtube/ The Sun/Screenshot

Jedna od ključnih tema pregovora o mirovnom sporazumu jeste pitanje garancija bezbjednosti za Ukrajinu. Predsjednik te zemlje, Volodimir Zelenski, više puta je isticao da Kijevu trebaju konkretne garancije koje bi spriječile novi napad Rusije, nakon onih iz 2014. i 2022. godine.

Penzionisani pukovnik američke vojske, Džon Svit, za Kanal 24 je istakao da bi takva garancija, po njegovom mišljenju, podrazumijevala fizičko prisustvo NATO snaga unutar Ukrajine.

„Ovoga se Vladimir Putin najviše plaši. Rusi ne žele NATO trupe u Ukrajini, jer bi u slučaju novog napada morali da se bore protiv Alijanse“, rekao je Svit.

Prema njegovim riječima, Kremlj bi prihvatio raspoređivanje NATO snaga samo izvan granica Ukrajine, što bi praktično onemogućilo brzu intervenciju Alijanse. Takva procedura zahtijevala bi prethodno odobrenje po članu 5 NATO i saglasnost svih članica, što bi moglo da traje mjesecima i odloži reakciju.

Pukovnik naglašava da jedini način za trajni mir jeste raspoređivanje NATO jedinica na odbrambene položaje unutar Ukrajine. Iako je Rusija kategorički protiv toga, Svit poručuje da „Zapad mora da istraje ako želi pravu bezbjednost i dugotrajan mir“.