Donald Tramp izvrijeđao novinarku "CNN-a".

Izvor: x.com/Mike Sington

Američki predsjednik Donald Tramp javno je izvređao novinarku "CNN-a" Kejtlin Kolins na svojoj društvenoj mreži "Truth Social". U podužoj objavi kritikovao ju je nakon što mu je postavila pitanje o povećanju troškova nove Balske dvorane u Bee kući.

Tramp ju je nazvao "glupom i gadnom", a takođe je napisao da "CNN" pravi lažne vijesti (Fake news).

"Kejtlin Kolins s lažnih vijesti CNN, uvijek glupa i gadna, pitala me je zašto nova Balska dvorana košta više nego što se prvobitno mislilo prije godinu dana. Rekao sam zato što će biti dvostruko veća, a kvalitet završne obrade i enterijera je podignut na najviši nivo.

Cijeli projekat je ispod budžeta i ispred planiranog rasporeda, kao i svi moji poslovi. Projekat se finansira privatnim donacijama, a ne novcem poreskih obveznika.

Fejk njuz CNN, a čovjek koji vodi sve njihove operacije, koji je i vlasnik, jedan je od najgorih u tom biznisu. Njihovi rejtingi su toliko niski da više uopšte nisu relevantni", naveo je Tramp.

Podsjećamo, Tramp je skupio oko 350 miliona dolara za renoviranje Balske sale, zbog čega je srušeno istočno krilo Bele kuće. Takođe, ovo nije prvi put da se ovako ophodi prema novinarima, s obzirom na to da je nedavno na konferenciji za medije novinarku nazvao "glupom" zbog pitanja koje je postavila.



