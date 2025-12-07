U svom obraćanju, Tramp Junior je ustvrdio da ukrajinske vlasti teret rata prebacuju na najsiromašnije slojeve društva, dok se, prema njegovim riječima, bogata elita sklonila u inostranstvo.

Izvor: Samuel Corum / Getty images / Profimedia

Na međunarodnom forumu u Dohi, Donald Tramp Junior, najstariji sin predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, oštro je kritikovao ukrajinsko rukovodstvo, tvrdeći da se na front šalju “siromašni seljaci”, dok su bogati Ukrajinci davno napustili zemlju.

Tramp Mlađi je izjavio da je tokom ljeta boravio u Monaku, gdje je, kako navodi, primijetio veliki broj superautomobila sa ukrajinskim registarskim oznakama.

“Bio sam sa svojom djevojkom Betinom u Monaku i vozili smo se okolo. Tokom jednog prosječnog dana, oko 50 odsto superautomobila – ‘bugatija’, ‘ferarija’ i ostalih – imalo je ukrajinske tablice. Korumpirani i bogati pobjegli su iz zemlje”, rekao je Trampov sin, prenosi bjeloruska Neksta.

U svom obraćanju, Tramp Junior je ustvrdio da ukrajinske vlasti teret rata prebacuju na najsiromašnije slojeve društva, dok se, prema njegovim riječima, bogata elita sklonila u inostranstvo. Naveo je i da bi njegov otac mogao razmotriti povlačenje podrške ukrajinskom ratnom naporu.

Iako nema zvaničnu funkciju u administraciji Donalda Trampa, Tramp Mlađi je jedna od ključnih figura MAGA pokreta, te se njegov nastup tumači kao odraz sve izraženijeg nezadovoljstva dijela Trampovog tima prema ukrajinskoj vladi. Izjave dolaze u trenutku kada, prema navodima medija, Trampovi pregovarači vrše pritisak na Kijev da pristane na određene teritorijalne ustupke.

Kritike nije poštedio ni ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tvrdeći da “produžava rat jer zna da ne bi pobijedio na izborima ako bi se borbe sada okončale”. Dodao je i da je Ukrajina “mnogo korumpiranija od Rusije”.

U međuvremenu, ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro pokrenuo je istragu protiv bivšeg šefa kabineta predsjednika Zelenskog, dok je i Brisel nedavno pozvao Kijev da intenzivira borbu protiv političke korupcije.



