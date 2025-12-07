Hrabri trener brazilske borilačke vještine savladao je napadača koji je u centru Londona pokušao da se**ualno napastvuje maloljetnicu i zadržao ga do dolaska policije.

Izvor: X/Printscreen/@TRobinsonNewEra

U večernjim satima u centru Londona zabilježen je incident u kom je muškarac pokušao da se**ualno napastvuje maloljetnicu. Dvojica maloljetnih svjedoka su mu se suprotstavila, nakon čega je on pokušao da ih udari i potrčao za njima. U tom trenutku reagovao je Ivan Skoko (29) iz Ljubuškog, stručnjak za brazilski džiju-džicu i trener samoodbrane, koji je oborio napadača i zadržao ga do dolaska policije, piše Daily Mail. Policija Londona privela je osumnjičenog, za kog je kasnije utvrđeno da je iz Pakistana.

Skoko je i prije nešto više od mjesec dana spriječio napad u južnom Londonu, kada je razbojnik nožem napao stariju ženu tražeći novac. Ivan ga je tada nokautirao, prenosi Večernji.ba.

Nekoliko trenutaka prije samog napada u Morgajtu, osumnjičeni je, prema svjedočenjima, uhvatio žrtvu za zadnjicu. Dvojica tinejdžera hrabro su mu se suprotstavila, pa je on pokušao da ih udari i krenuo za njima. Ivan je tada brzo reagovao.

Usual suspect sexually assaults a 14yr old girl in "Modern London" and is taken down with some street justice.



Toxic masculinity to the rescue again.pic.twitter.com/1SHCazoMdx — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra)December 6, 2025

Osumnjičeni, obučen u crnu jaknu s kapuljačom, snimljen je kako pokušava da se oslobodi dok ga policajci obuzdavaju.

"Tek sam završio trening u teretani u Morgajtu. Krenuo sam ka stanici i vidio gužvu. Mladići su vikali na jednog muškarca. Odlučio sam da sačekam i vidim da li mogu da pomognem, a onda je napadač počeo da udara prema dvojici mladića. Kada sam to vidio, skinuo sam slušalice i pomislio: ‘Hajde da ga oborimo’", rekao je Ivan.

Ivan, koji vodi treninge brazilskog džiju-džicua u Fight City Gymu u Elephant and Castleu u južnom Londonu, dodao je: "Situacija ovdje postaje užasna. Ne znam kako da riješim ovaj problem. Ne mogu ovo da radim svaki dan", istakao je.