Šest muškaraca, koji su se te večeri okupili u restoranu, navodno su umiješani u sumnjive poslove oko jednog kredita u švajcarskim francima.

Pojavili su se novi detalji o zločinu koji se u četvrtak uveče dogodio u jednom turskom lokalu u Beču, a u kojem je muškarac (35) ubijen, a Srbin (55) teško ranjen. Glavni napadač, porijeklom iz Turske, je i dalje u bjekstvu.

Iako se incident dogodio u mirnom dijelu Beča, čini se da sukob, koji je izbio u poznatom turskom restoranu, nije iznenadio sve. Naime, jedan učesnik sukoba, koji je zadobio lakše povrede, nosio je pancir.

Šest muškaraca, koji su se te večeri okupili u restoranu, navodno su umiješani u sumnjive poslove oko jednog kredita u švajcarskim francima. Kobne večeri, u 21.45, prema informaciјama lista "Heute", muškarci su u restoranu sjedjeli i jeli sutlijaš.

Poslednji je na zakazani sastanak stigao glavni osumnjičeni napadač Ferdi B. koji je bio veoma uznemiren. Svjedoci kažu da je čim je ušao u restoran ironično pitao "da li je ovdje svadba", navodno jer se pojavilo toliko ljudi.

Zatim je došlo do svađe, a njega su okupljeni pokušali da smire ispred objekta, međutim, u jednom trenutku, prije nego što je izašao, on je izgubio kontrolu i na silu prvu žrtvu, porjieklom iz Čečenije, odveo u prostoriju iza lokala.

Ubrzo nakon toga, prvi hitac јe odјeknuo u restoranu, a svjedoci su šokirani gledali u rupu od metka na vratima.

Čečen (33) je pogođen u srce i preminuo je na licu mjesta, dok je Srbin (55) upucan i teško povrijeđen. On je prevezen u bolnicu i za sada nije poznato u kakvom je stanju.

Napadač je odmah pobjegao s lica mjesta u crnom BMW-u X5 i za njim je raspisana evropska potjernica. On je i dalje u bjekstvu, ali policija tvrdi da se mreža oko njega polako sužava.

Prva osoba, koja se u noći pucnjave predala u pratnji svoje advokatice, nije učestvovala u pucnjavi, ali je s glavnim napadačem kratko bila u automobilu tokom bjekstva.

Još jedan osumnjičeni, porijeklom iz Austrije se u petak uveče predao policiji. Oboјica su izјavili da nisu bili umiješani u samu pucnjavu.

