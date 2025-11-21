Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihteru pogodio je danas Bangladeš. Šest osoba je poginulo, a povrijeđeno ih je na desetine.

Izvor: x/screenshot

Zemljotres magnitude 5,5 pogodio je danas centralni Bangladeš, poginulo je najmanje šest osoba a desetine su povrijeđene, saopštile su vlasti.

Zgrade u glavnom gradu zemlje Daki tresle su se zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice.

BREAKING: BANGLADESH ROCKED BY 6.0 EARTHQUAKE



A magnitude 6.0 earthquake struck Bangladesh early Friday, shaking the densely populated region around Dhaka.



The quake hit at 4:38 GMT at a depth of 36 kilometers, with its epicenter roughly 28 kilometers northeast of the…pic.twitter.com/LC1w1RrS3z — Mario Nawfal (@MarioNawfal)November 21, 2025

Potres se osjetio u 10:38 sati ujutro po lokalnom vremenu a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od Dake. Američki geološki institut saopštio je da je dubina potresa 10 kilometara.

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time.#sismo



Tremors felt in Bangladesh and India.pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar)November 21, 2025

Televizja DBC sa sjedištem u Daki, javila je da je najmanje šest osoba poginulo u glavnom gradu Bangladeša, troje od pada krova i zida jedne zgrade, i troje pješaka kada je ograda jedne zgrade pala na njih u Daki.

EARTHQUAKE ALERT

A terrifying earthquake just shook Dhaka city and nearby regions. People rushed out of buildings in panic. More updates soon…#Bangladeshpic.twitter.com/aV4D4YoqQX — TridentX ᴵⁿᵗᵉˡ (@TridentxIN)November 21, 2025

Prema Američkom geološkom institutu, sjeverni i jugoistočni Bangladeš spadaju u seizmički aktivne oblati zbog interakcija između ploča Indije i Evroazije, dok je centralni dio zemlje manje seizmički aktivan.