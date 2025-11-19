Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje djece i uspješnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Brajan Volš, koji je optužen da je ubio svoju suprugu Anu, koja je nestala u januaru 2023. godine, a čije tijelo nikada nije pronađeno, priznao je dvije od tri tačke optužnice, tačnije priznao je da je obmanjivao policiju u slučaju i da je, nakon Anine smrti, prenio njeno tijelo. Ono što Volš nije priznao je da ju je brutalno ubio. Među svjedocima koji su pomenuti tokom ročišta našla se i Brajanova majka, Dajan Volš, koja je unajmila privatnog istražitelja da ispita ponašanje svoje pokojne snaje.

Ono što je mnoge šokirao je ponašanje Brajana Volša i njegove majke gdje on sa lisicama na rukama prolazi pored nje, nešto joj usmeno dobacuje, a ona mu šalje poljupce, na šta se, osumnjičeni za ubistvo Beograđanke Ane Volš - smije.

Dajan je sedjela u sudnici i detaljno zapisivala bilješke u notes tokom ročišta. Kada su tužioci pokrenuli ovo pitanje, sudija Frenijer zamolila ju je da napusti prostoriju, budući da je trenutno na listi svjedoka odbrane.

Po povratku, Dajan je nastavila da zapisuje bilješke.

"Da li ste zaista namjerno obmanuli organe reda sa namjerom da ometete istragu o nestanku Ane Volš?", upitala je sudija Višeg suda okruga Norfok, Dajana Frenijer.

"Da vaša časti", odgovorio je Brajan.

Nakon prvog pitanja uslijedio je i drugo:

"Da li ste zaista namjerno uklonili tijelo Ane Volš?"

"Da, vaša časti". odgovorio je Volš.

U galeriji pogledajte fotografije sa suđenja Brajanu Volšu:

Advokatica izvršne direktorke za nekretnine, Keli Pordžes, precizirala je da "Volš ovim izjavama ne priznaje da je ubio Anu"

Mislio da ga Ana vara, brak im bio u krizi

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Neposredno prije Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

U galeriji pogledajte fotografije Ane Volš:

Volš je u to vrijeme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola.

Kupuvao mopove, četke, zaštitne naočare...

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako kupuje niz predmeta u prodavnici - uključujući mopove, četke, zaštitne naočare i nož za sječenje, za koje tužioci tvrde da ih je koristio kako bi se riješio Aninog tijela.

Istražitelji su, navodno, pronašli testeru sa fragmentom kosti u kontejneru blizu kuće Volšove majke. Takođe je optužen da je koristio sinov iPad kako bi na Guglu pretraživao "kako se riješiti tijela".

Navodno je i angažovao privatnog detektiva da ispita njegove sumnje da ga Ana vara, prije nego što je nestala. Par je, prema navodima, imao bračne probleme u trenutku kada je Volš bio u kućnom pritvoru zbog optužbi da je prodavao lažne umjetničke radove Endija Vorhola.

