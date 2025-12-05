Ratna mornarica Francuske otvorila je vatru na dronove koji su se pojavili iznad strogo čuvanog vojnog kompleksa.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Francuska ratna mornarica otvorila je vatru na dronove koji su se pojavili iznad visokobezbjednosnog vojnog kompleksa u kojem su smještene podmornice na nuklearni pogon.

Prema navodima francuske žandarmerije, u četvrtak uveče iznad baze Île Longue u Bretanji, strateškog sjedišta francuskih balističkih podmornica, detektovano je pet dronova. Riječ je o ključnom mjestu francuskog nuklearnog odvraćanja, gdje su usidrene podmornice opremljene nuklearnim bojevim glavama.

Vojni pripadnici zaduženi za bezbjednost baze odgovorili su vatrom, ali za sada nije jasno da li su dronovi oboreni.

Dronovi primijećeni i ranije

Lokalne vlasti potvrđuju da je otvorena pravna istraga i da incident nije uticao na rad baze.

Dronovi su u tom području primijećeni i prošlog mjeseca, iako ne direktno iznad vojnog kompleksa. Francuski mediji podsjećaju da je područje bilo meta dronova i godinama prije ruske invazije na Ukrajinu.

Ovaj najnoviji slučaj uklapa se u niz incidenata s upadima dronova u vazdušni prostor NATO-a, posljednjih mjeseci zabilježeni su letovi bespilotnih letjelica iznad osjetljivih vojnih i civilnih objekata u Belgiji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj.

U Poljskoj su u septembru podignuti borbeni avioni kako bi presreli dronove ruskog porijekla, incident koji se naširoko tumači kao još jedan korak u hibridnom ratu Vladimira Putina protiv Evrope.

Francuske vlasti se za sada nisu oglasile o mogućem porijeklu dronova detektovanih iznad vojne baze.