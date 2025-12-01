Završen je sastanak Volodimira Zelenskog i Emanuela Makrona u Parizu, teme razgovora bile su bezbjednosne garancije za Ukrajinu i kraj rata.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas na svom Telegram kanalu da su glavne teme razgovora sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u Parizu bile bezbjednosne garancije za Ukrajinu i kraj rata.

"Tokom naših višečasovnih razgovora, Emanuel Makron i ja smo razmotrili veliki broj detalja. Glavni fokus je bio na pregovorima o okončanju rata i na bezbjednosnim garancijama“, rekao je Zelenski.

Naglasio je da mir mora biti pouzdan i da rat treba da se završi što je prije moguće. Prema riječima Zelenskog, danas mnogo toga zavisi od angažovanja svakog lidera.

Ukrajinski predsjednik je takođe najavio predstojeće razgovore sa drugim liderima. „Danas ćemo razgovarati i sa drugim liderima“, dodao je.

"Imali smo veoma produktivnu diskusiju o ključnim prioritetima sa našim evropskim prijateljima. Format je zaista koristan — značajan dio Evrope zajedno — i u velikoj mjeri pomaže Evropi da brani naše zajedničke interese. Ukrajina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Poljska, Italija, Danska, Norveška, Holandija, Finska, Evropska komisija, Evropski savjet i generalni sekretar NATO-a.Razgovarali smo o suštini razgovora ukrajinske delegacije sa američkom stranom na Floridi. Pripremamo sastanke u Evropi. Dijelimo stav da rat mora biti doveden do pravednog kraja. Važno je postići napredak u razvoju bezbjednosnih garancija i dugoročne osnove za našu otpornost — i za Ukrajinu i za Evropu. Nastavićemo našu koordinaciju. Hvala svima na podršci!" napisao je Zelenski na svom profilu na X-u.

Jelisejska palata je saopštila ranije danas da su Emanuel Makron i Volodimir Zelenski razgovarali sa nekoliko lidera, uključujući Kira Starmera, Antonija Koštu, Ursulu fon der Lajen, Marka Rutea i drugim šefovima država ili vlada.

U saopštenju se navodi da su Zelenski i Makron takođe razgovarali sa Stivom Vitkofom, američkim izaslanikom i Rustemom Umerovim, bivšim ukrajinskim ministrom odbrane koji je sada zadužen za pregovore, prenio je portal BFMTV.

U objavi na Telegramu Zelenski je poručio da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji sasvim moguće da se u narednim danima finalizuju korakaci kojima bi se utvrdilo "kako dostojanstveno okončati rat".