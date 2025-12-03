Eksplozija na naftovodu Družba u Rusiji, ukrajinske vlasti potvrdile napad u blizini sela Kazinski Visilki

Izvor: printscreen X

U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.

Ukrinform to navodi i ocjenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti.

Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obavještajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu.

Jedan od članova HUR zaprijetio je danas da će "Družba" nastaviti da gori.

Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na dionici između Tahanroha i Lipecka.

Prema izvoru iz vojne obavještajne službe, za uništavanje naftovoda korišćeni su daljinski upravljani eksplozivi i dodatne zapaljive smeše kako bi se postiglo veće sagorevanje.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije, nakon što je lokalno stanovništvo čulo tutnjavu praćenu jakim bljeskovima.

Ukrajinske snage su 22. avgusta dronovima napale crpnu stanicu naftovoda "Družba" u gradu Uneča u Brjanskoj oblasti Rusije.

Prije toga su 13. avgusta ukrajinski dronovi već napali istu stanicu naftovoda.